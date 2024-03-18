https://sputniknews.com.tr/20240318/venezuella-devlet-baskani-maduro-putin-kolektif-batiyi-yendi-1081789643.html

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Putin kolektif Batı’yı yendi

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Putin kolektif Batı’yı yendi

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Rusya devlet başkanlığı seçimini önde götüren Vladimir Putin’in Batı emperyalizmi karşısında zafer elde ettiğini belirtti. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T04:54+0300

2024-03-18T04:54+0300

2024-03-18T04:55+0300

venezüella

rusya

vladimir putin

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

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Venezüella lideri Nicolas Maduro, video mesajında, “Putin, Batı’nın kolektif imparatorluğuna karşı savaşı tamamen kazandı. Bu Rusların sahip olduğu değerlerin bir göstergesi” dedi.Putin’in seçimlerde elde ettiği zaferin Rusya’nın çok kutuplu ve dengeli dünya yönündeki ilerleyişi anlamına geldiğini söyleyen Maduro, “Putin ve Rusya tüm cephelerde kazanıyor” ifadesini kullandı.Rusya’da devlet başkanlığı seçimlerinde oy pusulalarının yüzde 97.01’i açıldı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre, bağımsız aday Vladimir Putin oyların yüzde 87.34’ünü alarak seçimleri önde götürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240318/putinin-zaferi-rus-silahli-kuvvetleri-icin-ne-anlama-geliyor-1081787494.html

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venezüella, rusya, vladimir putin, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro