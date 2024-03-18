Putin'in zaferi Rus Silahlı kuvvetleri için ne anlama geliyor?
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Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, altı yıllık için yeniden seçilen Vladimir Putin yönetiminde Rusya’nın, silahlı kuvvetlerinin mevcut kollarını modernize edeceğini ve öncelikli olarak belirlenen yeni kolları oluşturacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet başkanlığı seçimlerinden yüzde 87’inin üstünde oyla rekor kırarak büyük zaferle ayrıldı.
Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Putin'in seçim zaferini ilişkin Sputnik'e yaptığı değerlendirmelerde, Putin yönetiminde Rusya’nın, Rus silahlı kuvvetlerinin mevcut kollarını modernize edeceğini ve öncelikli olarak belirlenen yeni kolları oluşturacağını söyledi.
Bu kollar nedir?
Yeni nesil hipersonik sistemler daha kompakt ve manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylece kara kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin veya havacılık kuvvetlerinin parçası olabilecek.
İnsansız hava araçları (İHA'lar) üç modifikasyonda, (keşif, arama/saldırı ve gezici mühimmat) karada veya denizde, hareket eden taktik ve operasyonel-taktik bölgelere göre insansız hava araçlarına ayrılacak.
Elektronik harp sistemleri, düşmanın muharebe kontrolünün tüm bilgi araçları üzerinde elektromanyetik etki yaratacak şekilde tasarlanmış patlayıcı manyetik cihazları kapsayacak.
Mevcut olan ‘Peresvet’in yanına ‘Zabiyaka’ adlı kompleksinin eklenmesi beklenirken, lazer komplekslerinin genişleyecek.
Karadan havaya füze sistemleri, baraj mühimmatlarından hipersonik hızdaki nesnelere kadar çok çeşitli hedeflerin üstesinden gelmek için modernizasyona tabi tutulacak. S-500 kompleksleri toplu olarak hizmete girecek, geçici adı "Nudol" olan mobil füze savunma kompleksi tamamlanacak.
Topçu ve çoklu fırlatma roket sistemleri, yüksek hassasiyetli mermilerle donatılacak şekilde ayarlanmmıştır.
Donanma, insansız araçlar başta olmak üzere hava ve yüzey hedefleriyle mücadele etmek için kompleksler alacak.
Hava-Uzay kuvvetleri evrensel planlama ve düzeltme modülüne sahip hipersonik sistemler ve hava bombalarıyla donatılacak.
Leonkov, değerlendirmesini şu ifadelerle noktaladı:
“Putin'in seçim zaferi belirleyici faktörlerden biri, çünkü onun yönetimi altında biz (Rusya), araştırma ve geliştirmeyle başlayan ve cesur silahlı kuvvetlerimize modern silahlar ve askeri teçhizatın gelmesiyle biten bir zincir inşa ettik. "