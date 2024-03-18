Putin'in zaferi Rus Silahlı kuvvetleri için ne anlama geliyor?

Yeni nesil hipersonik sistemler daha kompakt ve manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylece kara kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin veya havacılık kuvvetlerinin parçası olabilecek. Yeni nesil hipersonik sistemler daha kompakt ve manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylece kara kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin veya havacılık kuvvetlerinin parçası olabilecek.

İnsansız hava araçları (İHA'lar) üç modifikasyonda, (keşif, arama/saldırı ve gezici mühimmat) karada veya denizde, hareket eden taktik ve operasyonel-taktik bölgelere göre insansız hava araçlarına ayrılacak. İnsansız hava araçları (İHA'lar) üç modifikasyonda, (keşif, arama/saldırı ve gezici mühimmat) karada veya denizde, hareket eden taktik ve operasyonel-taktik bölgelere göre insansız hava araçlarına ayrılacak.

Elektronik harp sistemleri, düşmanın muharebe kontrolünün tüm bilgi araçları üzerinde elektromanyetik etki yaratacak şekilde tasarlanmış patlayıcı manyetik cihazları kapsayacak. Elektronik harp sistemleri, düşmanın muharebe kontrolünün tüm bilgi araçları üzerinde elektromanyetik etki yaratacak şekilde tasarlanmış patlayıcı manyetik cihazları kapsayacak.

Mevcut olan ‘Peresvet’in yanına ‘Zabiyaka’ adlı kompleksinin eklenmesi beklenirken, lazer komplekslerinin genişleyecek. Mevcut olan ‘Peresvet’in yanına ‘Zabiyaka’ adlı kompleksinin eklenmesi beklenirken, lazer komplekslerinin genişleyecek.

Karadan havaya füze sistemleri, baraj mühimmatlarından hipersonik hızdaki nesnelere kadar çok çeşitli hedeflerin üstesinden gelmek için modernizasyona tabi tutulacak. S-500 kompleksleri toplu olarak hizmete girecek, geçici adı "Nudol" olan mobil füze savunma kompleksi tamamlanacak. Karadan havaya füze sistemleri, baraj mühimmatlarından hipersonik hızdaki nesnelere kadar çok çeşitli hedeflerin üstesinden gelmek için modernizasyona tabi tutulacak. S-500 kompleksleri toplu olarak hizmete girecek, geçici adı "Nudol" olan mobil füze savunma kompleksi tamamlanacak.

Topçu ve çoklu fırlatma roket sistemleri, yüksek hassasiyetli mermilerle donatılacak şekilde ayarlanmmıştır. Topçu ve çoklu fırlatma roket sistemleri, yüksek hassasiyetli mermilerle donatılacak şekilde ayarlanmmıştır.

Donanma, insansız araçlar başta olmak üzere hava ve yüzey hedefleriyle mücadele etmek için kompleksler alacak. Donanma, insansız araçlar başta olmak üzere hava ve yüzey hedefleriyle mücadele etmek için kompleksler alacak.