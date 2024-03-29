Ukrayna’da termik ve hidroelektrik santrallerinde hasar oluştuğu bildirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
07:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mert Aydın: Bu oyunlar İstanbul’un prestijini yükseltecek
08:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
YSK yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurdu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka alanındaki gelişmeler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kredi kartına taksitler azalırsa neler olur: TESK Başkanı yanıtlıyor
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararı çok gecikti. Karar hukuken bağlayıcı, sorun uygulanmasında’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
18:37
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
19:13
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
20:13
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Paranın sesi dövizi aşağıya doğru yönlendirir mi? Çok sanmıyorum'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe ligden çekilirse sportif olarak büyük kayıplar yaşanacak'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Mide ilaçları için yeni dönem
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ukraynada-termik-ve-hidroelektrik-santrallerinde-hasar-olustugu-bildirildi-1082190652.html
Ukrayna’da termik ve hidroelektrik santrallerinde hasar oluştuğu bildirildi
Ukrayna’da termik ve hidroelektrik santrallerinde hasar oluştuğu bildirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi (Ukrenergo), ülkenin merkez ve batı kesimlerinde meydana gelen patlamaların ardından elektrik santrallerinin hasar gördüğünü... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T11:32+0300
2024-03-29T11:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
termik santral
hidroelektrik santrali
ukrenergo
rusya
rus ordusu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080679595_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_e8b75a7ce46726fe76df84dd9e9675ef.jpg
Ukrenergo’nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Saldırılar sırasında enerji tesisleri yeniden vuruldu. Orta ve batı bölgelerdeki termik ve hidroelektrik santraller hasar gördü” ifadesine yer verildi.Şirketin verdiği bilgiye göre, Dnepropetrovsk bölgesinde acil elektrik kesintileri başlatılırken Harkov bölgesinde planlı elektrik kesintileri uygulamasına geçildi.Dün gece Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı ilan edilmişti. Yerel medya Dnepropetrovsk, Hmelnitsk, Lvov, İvano-Frankovsk ve Çerkassk bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini bildirmişti. Ülkenin Enerji Bakanı German Galuşçenko, üretim tesislerine saldırı gerçekleştiğini açıklamıştı.Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılara karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’nın altyapısını, enerji tesislerini, savunma sanayisi işletmelerini, askeri idare ve iletişim merkezlerini hedef alıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’da sivil konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ingiltereden-ukraynaya-ek-zirhlari-eksik-challenger-2-ukrayna-icin-uygun-degil-1082186178.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080679595_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_53811ff113c8c71ec7ab39b4456cf9e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, termik santral, hidroelektrik santrali, ukrenergo, rusya, rus ordusu
ukrayna, termik santral, hidroelektrik santrali, ukrenergo, rusya, rus ordusu

Ukrayna’da termik ve hidroelektrik santrallerinde hasar oluştuğu bildirildi

11:32 29.03.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi (Ukrenergo), ülkenin merkez ve batı kesimlerinde meydana gelen patlamaların ardından elektrik santrallerinin hasar gördüğünü duyurdu.
Ukrenergo’nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Saldırılar sırasında enerji tesisleri yeniden vuruldu. Orta ve batı bölgelerdeki termik ve hidroelektrik santraller hasar gördü” ifadesine yer verildi.
Şirketin verdiği bilgiye göre, Dnepropetrovsk bölgesinde acil elektrik kesintileri başlatılırken Harkov bölgesinde planlı elektrik kesintileri uygulamasına geçildi.
Dün gece Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı ilan edilmişti. Yerel medya Dnepropetrovsk, Hmelnitsk, Lvov, İvano-Frankovsk ve Çerkassk bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini bildirmişti. Ülkenin Enerji Bakanı German Galuşçenko, üretim tesislerine saldırı gerçekleştiğini açıklamıştı.
Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılara karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’nın altyapısını, enerji tesislerini, savunma sanayisi işletmelerini, askeri idare ve iletişim merkezlerini hedef alıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’da sivil konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığını kaydetmişti.
Ukrayna'ya verilecek Britanya (İngiltere) yapımı Challenger-2 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
Ukrayna krizi
İngiltere’den Ukrayna’ya ek zırhları eksik Challenger 2: 'Ukrayna için uygun değil'
10:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала