https://sputniknews.com.tr/20240329/ukraynada-termik-ve-hidroelektrik-santrallerinde-hasar-olustugu-bildirildi-1082190652.html

Ukrayna’da termik ve hidroelektrik santrallerinde hasar oluştuğu bildirildi

Ukrayna’da termik ve hidroelektrik santrallerinde hasar oluştuğu bildirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi (Ukrenergo), ülkenin merkez ve batı kesimlerinde meydana gelen patlamaların ardından elektrik santrallerinin hasar gördüğünü... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T11:32+0300

2024-03-29T11:32+0300

2024-03-29T11:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna

termik santral

hidroelektrik santrali

ukrenergo

rusya

rus ordusu

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Ukrenergo’nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Saldırılar sırasında enerji tesisleri yeniden vuruldu. Orta ve batı bölgelerdeki termik ve hidroelektrik santraller hasar gördü” ifadesine yer verildi.Şirketin verdiği bilgiye göre, Dnepropetrovsk bölgesinde acil elektrik kesintileri başlatılırken Harkov bölgesinde planlı elektrik kesintileri uygulamasına geçildi.Dün gece Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı ilan edilmişti. Yerel medya Dnepropetrovsk, Hmelnitsk, Lvov, İvano-Frankovsk ve Çerkassk bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini bildirmişti. Ülkenin Enerji Bakanı German Galuşçenko, üretim tesislerine saldırı gerçekleştiğini açıklamıştı.Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılara karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’nın altyapısını, enerji tesislerini, savunma sanayisi işletmelerini, askeri idare ve iletişim merkezlerini hedef alıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’da sivil konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığını kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240329/ingiltereden-ukraynaya-ek-zirhlari-eksik-challenger-2-ukrayna-icin-uygun-degil-1082186178.html

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ukrayna, termik santral, hidroelektrik santrali, ukrenergo, rusya, rus ordusu