https://sputniknews.com.tr/20240329/tuik-subat-ayi-dis-ticaret-verilerini-acikladi-rusya-ithalatta-ilk-sirada-1082188443.html

TÜİK Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı: 'Rusya ithalatta ilk sırada'

TÜİK Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı: 'Rusya ithalatta ilk sırada'

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T11:20+0300

2024-03-29T11:20+0300

2024-03-29T11:20+0300

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ticaret bakanlığı

dış ticaret

dış ticaret açığı

şubat

ithalat

ihracat

rusya

abd

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/06/1050532234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2304bf84c26fbad8a69cc207a9d8d6ab.jpg

TÜİK tarafından çıklanan verilerde, dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.2 düşerek 6 milyar 771 milyon dolara gerilediği saptandı.İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2023'te yüzde 60.5 iken geçen ay yüzde 75.7'ye yükseldi.Ocak-Şubat döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artışla 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 16 azalışla 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığının yüzde 51 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan 12 milyar 955 milyon dolara gerilediği vurgulandı.İhracatın ithalatı karşılama oranının ise Ocak-Şubat 2023 döneminde yüzde 58.9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76'ya yükseldiği ifade edildi.Dış ticaret hacmi yüzde 8.5 yükselişleEnerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Şubatta yüzde 12.3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan 19 milyar 589 milyon dolara çıktı. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 5.2 yükselerek 19 milyar 958 milyon dolardan 20 milyar 989 milyon dolara ulaştı.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubatta 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi yüzde 8.5 yükselişle 40 milyar 578 milyon doları gördü. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93.3 oldu.İhracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94Türkiye'nin Şubat ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94, ithalatta ara mallarının payı yüzde 68.8 olarak kayıtlara geçti.Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta şubatta imalat sanayisinin payı yüzde 94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4.2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.4 oldu.Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93.5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4.5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.İthalatta, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 70.9, sermaye mallarının payı yüzde 14.9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14 oldu. payı yüzde 15.3 olarak hesaplandı.İthalatta, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 70.9, sermaye mallarının payı yüzde 14.9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14 oldu.Rusya ithalatta ilk sıradaŞubatta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 722 milyon dolarla Almanya alırken bu ülkeyi 1 milyar 332 milyon dolarla ABD, 1 milyar 158 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 73 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 66 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30.1'ini oluşturdu.Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı 3 milyar 484 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 536 milyon dolarla ABD, 2 milyar 169 milyon dolarla Irak, 2 milyar 156 milyon dolarla İtalya ve 2 milyar 88 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30.3'üne tekabül etti.Şubatta ithalatta ise ilk sıra Rusya'nın oldu. Rusya'dan yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 27 milyon dolar olarak hesaplanırken, Rusya'yı 3 milyar 434 milyon dolarla Çin, 2 milyar 218 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 543 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 337 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45.1'ine denk geldi.Ocak-Şubat dönemindeki ithalatta da ilk sırayı 8 milyar 352 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 6 milyar 327 milyon dolarla Çin, 4 milyar 135 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 739 milyon dolarla ABD, 2 milyar 730 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın, toplam ithalat içindeki payı yüzde 44.9 olarak hesaplandı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/turkiyenin-deniz-yoluyla-ithalatinda-rusya-ilk-sirayi-aldi-1076419606.html

türkiye

rusya

italya

çin

almanya

irak

birleşik krallık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik), ticaret bakanlığı, dış ticaret, dış ticaret açığı, şubat, ithalat, ihracat, rusya, abd, italya, çin, almanya, irak, birleşik krallık