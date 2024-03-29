TÜİK Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı: 'Rusya ithalatta ilk sırada'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
07:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mert Aydın: Bu oyunlar İstanbul’un prestijini yükseltecek
08:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
YSK yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurdu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka alanındaki gelişmeler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kredi kartına taksitler azalırsa neler olur: TESK Başkanı yanıtlıyor
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararı çok gecikti. Karar hukuken bağlayıcı, sorun uygulanmasında’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
18:37
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
19:13
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
20:13
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Paranın sesi dövizi aşağıya doğru yönlendirir mi? Çok sanmıyorum'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe ligden çekilirse sportif olarak büyük kayıplar yaşanacak'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Mide ilaçları için yeni dönem
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240329/tuik-subat-ayi-dis-ticaret-verilerini-acikladi-rusya-ithalatta-ilk-sirada-1082188443.html
TÜİK Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı: 'Rusya ithalatta ilk sırada'
TÜİK Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı: 'Rusya ithalatta ilk sırada'
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T11:20+0300
2024-03-29T11:20+0300
türkiye
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ticaret bakanlığı
dış ticaret
dış ticaret açığı
şubat
ithalat
ihracat
rusya
abd
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/06/1050532234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2304bf84c26fbad8a69cc207a9d8d6ab.jpg
TÜİK tarafından çıklanan verilerde, dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.2 düşerek 6 milyar 771 milyon dolara gerilediği saptandı.İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2023'te yüzde 60.5 iken geçen ay yüzde 75.7'ye yükseldi.Ocak-Şubat döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artışla 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 16 azalışla 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığının yüzde 51 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan 12 milyar 955 milyon dolara gerilediği vurgulandı.İhracatın ithalatı karşılama oranının ise Ocak-Şubat 2023 döneminde yüzde 58.9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76'ya yükseldiği ifade edildi.Dış ticaret hacmi yüzde 8.5 yükselişleEnerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Şubatta yüzde 12.3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan 19 milyar 589 milyon dolara çıktı. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 5.2 yükselerek 19 milyar 958 milyon dolardan 20 milyar 989 milyon dolara ulaştı.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubatta 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi yüzde 8.5 yükselişle 40 milyar 578 milyon doları gördü. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93.3 oldu.İhracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94Türkiye'nin Şubat ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94, ithalatta ara mallarının payı yüzde 68.8 olarak kayıtlara geçti.Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta şubatta imalat sanayisinin payı yüzde 94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4.2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.4 oldu.Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93.5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4.5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.İthalatta, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 70.9, sermaye mallarının payı yüzde 14.9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14 oldu. payı yüzde 15.3 olarak hesaplandı.İthalatta, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 70.9, sermaye mallarının payı yüzde 14.9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14 oldu.Rusya ithalatta ilk sıradaŞubatta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 722 milyon dolarla Almanya alırken bu ülkeyi 1 milyar 332 milyon dolarla ABD, 1 milyar 158 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 73 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 66 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30.1'ini oluşturdu.Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı 3 milyar 484 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 536 milyon dolarla ABD, 2 milyar 169 milyon dolarla Irak, 2 milyar 156 milyon dolarla İtalya ve 2 milyar 88 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30.3'üne tekabül etti.Şubatta ithalatta ise ilk sıra Rusya'nın oldu. Rusya'dan yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 27 milyon dolar olarak hesaplanırken, Rusya'yı 3 milyar 434 milyon dolarla Çin, 2 milyar 218 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 543 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 337 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45.1'ine denk geldi.Ocak-Şubat dönemindeki ithalatta da ilk sırayı 8 milyar 352 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 6 milyar 327 milyon dolarla Çin, 4 milyar 135 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 739 milyon dolarla ABD, 2 milyar 730 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın, toplam ithalat içindeki payı yüzde 44.9 olarak hesaplandı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/turkiyenin-deniz-yoluyla-ithalatinda-rusya-ilk-sirayi-aldi-1076419606.html
türkiye
rusya
italya
çin
almanya
irak
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/06/1050532234_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_064f1bceb0ac8198e8727e6bddfb4227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye istatistik kurumu (tüik), ticaret bakanlığı, dış ticaret, dış ticaret açığı, şubat, ithalat, ihracat, rusya, abd, italya, çin, almanya, irak, birleşik krallık
türkiye istatistik kurumu (tüik), ticaret bakanlığı, dış ticaret, dış ticaret açığı, şubat, ithalat, ihracat, rusya, abd, italya, çin, almanya, irak, birleşik krallık

TÜİK Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı: 'Rusya ithalatta ilk sırada'

11:20 29.03.2024
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AA
Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin ihracatının Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalatı yüzde 9.2 azalışla 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleştiği aktarıldı.
TÜİK tarafından çıklanan verilerde, dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.2 düşerek 6 milyar 771 milyon dolara gerilediği saptandı.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2023'te yüzde 60.5 iken geçen ay yüzde 75.7'ye yükseldi.
Ocak-Şubat döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artışla 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 16 azalışla 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.
Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığının yüzde 51 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan 12 milyar 955 milyon dolara gerilediği vurgulandı.
İhracatın ithalatı karşılama oranının ise Ocak-Şubat 2023 döneminde yüzde 58.9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76'ya yükseldiği ifade edildi.

Dış ticaret hacmi yüzde 8.5 yükselişle

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Şubatta yüzde 12.3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan 19 milyar 589 milyon dolara çıktı. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 5.2 yükselerek 19 milyar 958 milyon dolardan 20 milyar 989 milyon dolara ulaştı.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubatta 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi yüzde 8.5 yükselişle 40 milyar 578 milyon doları gördü. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93.3 oldu.

İhracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94

Türkiye'nin Şubat ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94, ithalatta ara mallarının payı yüzde 68.8 olarak kayıtlara geçti.
Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta şubatta imalat sanayisinin payı yüzde 94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4.2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.4 oldu.
Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93.5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4.5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.
İthalatta, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 70.9, sermaye mallarının payı yüzde 14.9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14 oldu. payı yüzde 15.3 olarak hesaplandı.
İthalatta, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 70.9, sermaye mallarının payı yüzde 14.9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14 oldu.

Rusya ithalatta ilk sırada

Şubatta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 722 milyon dolarla Almanya alırken bu ülkeyi 1 milyar 332 milyon dolarla ABD, 1 milyar 158 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 73 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 66 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30.1'ini oluşturdu.
Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı 3 milyar 484 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 536 milyon dolarla ABD, 2 milyar 169 milyon dolarla Irak, 2 milyar 156 milyon dolarla İtalya ve 2 milyar 88 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30.3'üne tekabül etti.
Şubatta ithalatta ise ilk sıra Rusya'nın oldu. Rusya'dan yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 27 milyon dolar olarak hesaplanırken, Rusya'yı 3 milyar 434 milyon dolarla Çin, 2 milyar 218 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 543 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 337 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45.1'ine denk geldi.
Ocak-Şubat dönemindeki ithalatta da ilk sırayı 8 milyar 352 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 6 milyar 327 milyon dolarla Çin, 4 milyar 135 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 739 milyon dolarla ABD, 2 milyar 730 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın, toplam ithalat içindeki payı yüzde 44.9 olarak hesaplandı.
İthalat ihracat deniz yolu ile ihracat yük taşıma gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
EKONOMİ
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
17 Ekim 2023, 13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала