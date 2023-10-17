https://sputniknews.com.tr/20231017/turkiyenin-deniz-yoluyla-ithalatinda-rusya-ilk-sirayi-aldi-1076419606.html
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
Eylül dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerine göre Rusya, Türkiye'ye deniz yoluyla mal ihracatında lider olurken, tedarik hacmini yıl içinde yüzde 11'den... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T13:26+0300
2023-10-17T13:26+0300
2023-10-17T13:26+0300
ekonomi
liman
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
denizcilik sektörü
yük
gemi
ithalat
ihracat
türkiye
rusya
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Sputnik, T.C. Ulaştırma Bakanlığına bağlı Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından paylaşılan eylül istatistiklerini inceledi. Türkiye'nin ‘deniz yolu’ ile ithalatının yapısının ağırlıklı olarak petrol, dizel yakıt ve kömürden oluştuğu, tahılın ilk sıralarda yer almadığı ise dikkat çekti.Toplamda, Türk limanları tarafından bu yılın eylül ayında elleçlenen yük miktarı 42 milyon 459 bin 19 ton olarak gerçekleşirken, bu hacimlerin Eylül 2022'ye göre yüzde 2.9 olduğu kaydedildi.Yılbaşından bu yana elleçlenen yük hacmi de 2022 yılının aynı kıyasla yüzde 4.2 azalarak 391.8 milyon tonu aştı.Hacimlerdeki düşüşte, Türkiye’nin en önemli limanlardan biri olan İskenderun Limanı’nın yıkıcı depremler sonrasında hizmet dışı kalması nedeniyle düşük şubat ayı değerleri etkili oldu.İstatistiklere göre en yoğun limanlar ülkenin batısındaki Kocaeli ve İzmir bölgesindeki Aliağa olarak belirlendi.Rusya ithalatta ilk sıradaRusya, Türkiye'ye deniz yoluyla mal ihraç eden ülkeler arasında ilk sırada yer alırken, geçtiğimiz yılın eylül ayında 6.7 milyon tona ulaşan deniz yoluyla ihracat hacmini bu yıl 7.4 milyon tona yükseltti.Bu hacmin yalnızca yüzde 4'ünden biraz daha azı Türk bayraklı gemiler tarafından taşınırken, Türkiye’ye deniz yoluyla ihracatta eylül ayı lideri Rusya’yı sırasıyla Mısır, ABD, Yunanistan ve Irak takip etti.Bir yıl önce ihracatçılar listesinde beşinci sırada yer alan Ukrayna ise raporlama döneminde ilk beşin dışında kaldı.Türkiye'ye yapılan ithalatın yapısında en büyük hacmin ham petrolden oluştuğu görülürken, Rusya’nın Türkiye’ye yaklaşık 1.5 milyon ton ham petrol tedarik ettiği, kömür ihracatının yaklaşık 1.7 milyon tona ulaştığı, dizel yakıt tedariklerinin ise 1.2 milyon tonu geçtiği belirlendi.Rusya’dan bu dönemde deniz yoluyla ithal edilen hurda metal ve kok kömürü hacmi yaklaşık bir milyon tonu buldu.Bir yıl önce, ilk beşte buğday ve meslin (buğday ve çavdar karışımı) tedariki bulunurken, o dönemde Rusya ve Ukrayna bu ürünlerden ayda neredeyse bir milyon ton tedarik ediyordu.Türkiye’nin tahıl ithalatındaki düşüşün Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sona ermesiyle ilişkilendirildiği gözlemlenirken, aynı zamanda Türkiye, eylül ayında deniz yoluyla en fazla ürünü İtalya'ya, ABD'ye, İsrail'e, Mısır'a ve İspanya'ya tedarik etti.Ocak-eylül sonuçlarını değerlendiren Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ocak-eylül döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının 391 milyon 801 bin 393 tona ulaştığını bildirmişti.Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:Uraloğlu, eylülde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 1 milyon 63 bin 943 TEU'ya ulaştığına işaret ederek, ocak-eylül döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da 9 milyon 369 bin 438 TEU'ya çıktığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231012/ukraynanin-tahil-ihracatinda-keskin-dusus--1076262011.html
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liman, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, denizcilik sektörü, yük, gemi, ithalat, ihracat, türkiye, rusya, deniz, karadeniz
liman, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, denizcilik sektörü, yük, gemi, ithalat, ihracat, türkiye, rusya, deniz, karadeniz
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
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Eylül dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerine göre Rusya, Türkiye'ye deniz yoluyla mal ihracatında lider olurken, tedarik hacmini yıl içinde yüzde 11'den fazla artırdı.
Sputnik, T.C. Ulaştırma Bakanlığına bağlı Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından paylaşılan eylül istatistiklerini inceledi. Türkiye'nin ‘deniz yolu’ ile ithalatının yapısının ağırlıklı olarak petrol, dizel yakıt ve kömürden oluştuğu, tahılın ilk sıralarda yer almadığı ise dikkat çekti.
Toplamda, Türk limanları tarafından bu yılın eylül ayında elleçlenen yük miktarı 42 milyon 459 bin 19 ton olarak gerçekleşirken, bu hacimlerin Eylül 2022'ye göre yüzde 2.9 olduğu kaydedildi.
Yılbaşından bu yana elleçlenen yük hacmi de 2022 yılının aynı kıyasla yüzde 4.2 azalarak 391.8 milyon tonu aştı.
Hacimlerdeki düşüşte, Türkiye’nin en önemli limanlardan biri olan İskenderun Limanı’nın yıkıcı depremler sonrasında hizmet dışı kalması nedeniyle düşük şubat ayı değerleri etkili oldu.
İstatistiklere göre en yoğun limanlar ülkenin batısındaki Kocaeli ve İzmir bölgesindeki Aliağa olarak belirlendi.
Rusya ithalatta ilk sırada
Rusya, Türkiye'ye deniz yoluyla mal ihraç eden ülkeler arasında ilk sırada yer alırken, geçtiğimiz yılın eylül ayında 6.7 milyon tona ulaşan deniz yoluyla ihracat hacmini bu yıl 7.4 milyon tona yükseltti.
Bu hacmin yalnızca yüzde 4'ünden biraz daha azı Türk bayraklı gemiler tarafından taşınırken, Türkiye’ye deniz yoluyla ihracatta eylül ayı lideri Rusya’yı sırasıyla Mısır, ABD, Yunanistan ve Irak takip etti.
Bir yıl önce ihracatçılar listesinde beşinci sırada yer alan Ukrayna ise raporlama döneminde ilk beşin dışında kaldı.
Türkiye'ye yapılan ithalatın yapısında en büyük hacmin ham petrolden oluştuğu görülürken, Rusya’nın Türkiye’ye yaklaşık 1.5 milyon ton ham petrol tedarik ettiği, kömür ihracatının yaklaşık 1.7 milyon tona ulaştığı, dizel yakıt tedariklerinin ise 1.2 milyon tonu geçtiği belirlendi.
Rusya’dan bu dönemde deniz yoluyla ithal edilen hurda metal ve kok kömürü hacmi yaklaşık bir milyon tonu buldu.
Bir yıl önce, ilk beşte buğday ve meslin (buğday ve çavdar karışımı) tedariki bulunurken, o dönemde Rusya ve Ukrayna bu ürünlerden ayda neredeyse bir milyon ton tedarik ediyordu.
Türkiye’nin tahıl ithalatındaki düşüşün Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sona ermesiyle ilişkilendirildiği gözlemlenirken, aynı zamanda Türkiye, eylül ayında deniz yoluyla en fazla ürünü İtalya'ya, ABD'ye, İsrail'e, Mısır'a ve İspanya'ya tedarik etti.
Ocak-eylül sonuçlarını değerlendiren Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ocak-eylül döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının 391 milyon 801 bin 393 tona ulaştığını bildirmişti.
Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:
"Bu yılın eylül ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 42 milyon 459 bin 19 ton olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 391 milyon 801 bin 393 tona ulaştı. Eylülde limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı 12 milyon 47 bin 178 ton olurken, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 19 milyon 977 bin 793 tona çıktı. Eylül ayında dış ticaret taşımaları ise 32 milyon 24 bin 971 tona yükseldi."
Uraloğlu, eylülde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 1 milyon 63 bin 943 TEU'ya ulaştığına işaret ederek, ocak-eylül döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da 9 milyon 369 bin 438 TEU'ya çıktığını belirtti.