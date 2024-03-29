https://sputniknews.com.tr/20240329/tacikistanda-teror-saldirilari-planlayan-15-kisi-gozaltina-alindi-1082211037.html
Tacikistan'da terör saldırıları planlayan 15 kişi gözaltına alındı
Tacikistan'da terör saldırıları planlayan 15 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Tacikistan'da Nevruz kutlamalarında terör saldırıları planlayan 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T19:22+0300
2024-03-29T19:22+0300
2024-03-29T19:22+0300
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Tacikistan istihbarat servislerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Tacikistan istihbaratı servisleri Nevruz kutlamalarında terör saldırıları planlayan 15 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısının failleriyle temaslarının olabileceği belirtildi.İsmini açıklamak istemeyen kaynak, “Tacikistan istihbarat servisleri, Nevruz kutlamalarında (21-23 Mart) terör saldırıları planlayan Duşanbe ve Vahdat sakini 15 kişiyi gözaltına aldı. Şu anda Müfettişler, 22 Mart'ta Moskova’daki City Hall konser salonuna terör saldırısı düzenleyen kişilerle bağlantılarını araştırıyor” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ozbek-baskonsolostan-rusyaya-destek-terorun-her-cesidini-lanetliyor-yasanan-acilari-paylasiyoruz-1082209919.html
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sputnik, tacikistan, nevruz, terör, moskova, rusya, istihbarat, gözaltı
sputnik, tacikistan, nevruz, terör, moskova, rusya, istihbarat, gözaltı
Tacikistan'da terör saldırıları planlayan 15 kişi gözaltına alındı
Tacikistan'da Nevruz kutlamalarında terör saldırıları planlayan 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Tacikistan istihbarat servislerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Tacikistan istihbaratı servisleri Nevruz kutlamalarında terör saldırıları planlayan 15 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısının failleriyle temaslarının olabileceği belirtildi.
İsmini açıklamak istemeyen kaynak, “Tacikistan istihbarat servisleri, Nevruz kutlamalarında (21-23 Mart) terör saldırıları planlayan Duşanbe ve Vahdat sakini 15 kişiyi gözaltına aldı. Şu anda Müfettişler, 22 Mart'ta Moskova’daki City Hall konser salonuna terör saldırısı düzenleyen kişilerle bağlantılarını araştırıyor” açıklamasında bulundu.