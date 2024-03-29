https://sputniknews.com.tr/20240329/ozbek-baskonsolostan-rusyaya-destek-terorun-her-cesidini-lanetliyor-yasanan-acilari-paylasiyoruz-1082209919.html
Özbek Başkonsolos’tan Rusya’ya destek: Terörün her çeşidini lanetliyor, yaşanan acıları paylaşıyoruz
Özbek Başkonsolos’tan Rusya’ya destek: Terörün her çeşidini lanetliyor, yaşanan acıları paylaşıyoruz
Sputnik Türkiye
Özbek Başkonsolos Şerzad Abdunazarov, iftar konuşmasında Rusya'da yaşanan terör saldırısına dikkat çekerek terörü lanetledi. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T18:59+0300
2024-03-29T18:59+0300
2024-03-29T19:04+0300
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terörizm
orta asya
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bağımsız devletler topluluğu (bdt)
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Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu Adbunazarov, Moskova'da yaşanan terör saldırısını kınayarak Rusya'ya taziyelerini iletti.Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin başkonsoloslarının İstanbul'da bir araya geldiği iftar Belarus, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolosları, Afganistan Başkonsolosu, Türk Dünyası Teşkilatı Temsilcileri, Bosfor Medya temsilcileri katıldı.Programda konuşma yapan Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Şerzad Abdunazarov, Her ne kadar bu güzel buluşma nedeniyle mutlu olsak da Rusya’da gerçekleşen terör faaliyeti nedeniyle yaşadığımız üzüntüyü belirtmek istiyor, terörün her çeşidini lanetliyor, hayatını kaybedenler ve yaralananlar için acımızı paylaşıyoruz" dedi. Özbekistan hakkında da kısa bilgi veren Başkonsolos, "Özbekistan Cumhuriyeti Asya’nın merkezinde bağımsız bir Türk Devleti’dir. Bu bağımsızlık 1990 yılındaki egemenlik ilanı ile başlayıp 1991 sonunda referandum ile kesinleşmiş olup ilelebet sürecektir. Bağımsızlığımızı ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıması da iki ülke arasındaki ezeli ve ebedi dostluğun nişanesidir. Ülkemiz Taşkent, Buhara, Semerkant ve Hiva gibi tüm dünyanın bildiği tarihi ve kültürel şehirleri, özel şahsiyetleri ile tarihte yerini almış doğal güzellikleri ve mimari yapısıyla etkileyici bir ülkedir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-kardes-ulke-ozbekistan-ile-iliskilerimizi-gelistirecegiz--1078978287.html
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özbekistan, başkonsolos, istanbul, terörizm, orta asya, the diplomat, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bdt ülkeleri, bdt, iftar, iftar yemeği
özbekistan, başkonsolos, istanbul, terörizm, orta asya, the diplomat, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bdt ülkeleri, bdt, iftar, iftar yemeği
Özbek Başkonsolos’tan Rusya’ya destek: Terörün her çeşidini lanetliyor, yaşanan acıları paylaşıyoruz
18:59 29.03.2024 (güncellendi: 19:04 29.03.2024)
Özbek Başkonsolos Şerzad Abdunazarov, iftar konuşmasında Rusya'da yaşanan terör saldırısına dikkat çekerek terörü lanetledi.
Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu Adbunazarov, Moskova'da yaşanan terör saldırısını kınayarak Rusya'ya taziyelerini iletti.
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin başkonsoloslarının İstanbul'da bir araya geldiği iftar Belarus, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolosları, Afganistan Başkonsolosu, Türk Dünyası Teşkilatı Temsilcileri, Bosfor Medya temsilcileri katıldı.
Programda konuşma yapan Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Şerzad Abdunazarov, Her ne kadar bu güzel buluşma nedeniyle mutlu olsak da Rusya’da gerçekleşen terör faaliyeti nedeniyle yaşadığımız üzüntüyü belirtmek istiyor, terörün her çeşidini lanetliyor, hayatını kaybedenler ve yaralananlar için acımızı paylaşıyoruz" dedi.
Özbekistan hakkında da kısa bilgi veren Başkonsolos, "Özbekistan Cumhuriyeti Asya’nın merkezinde bağımsız bir Türk Devleti’dir. Bu bağımsızlık 1990 yılındaki egemenlik ilanı ile başlayıp 1991 sonunda referandum ile kesinleşmiş olup ilelebet sürecektir. Bağımsızlığımızı ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıması da iki ülke arasındaki ezeli ve ebedi dostluğun nişanesidir. Ülkemiz Taşkent, Buhara, Semerkant ve Hiva gibi tüm dünyanın bildiği tarihi ve kültürel şehirleri, özel şahsiyetleri ile tarihte yerini almış doğal güzellikleri ve mimari yapısıyla etkileyici bir ülkedir" ifadelerini kullandı.