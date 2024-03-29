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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240329/tacikistanda-crocus-saldirisiyla-baglantili-9-kisi-yakalandi-1082196893.html
Tacikistan'da Crocus saldırısıyla bağlantılı 9 kişi yakalandı
Tacikistan'da Crocus saldırısıyla bağlantılı 9 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Crocus City Hall'e düzenlenen terör saldırısının failleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 9 kişinin gözaltına alındığı... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T14:17+0300
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terör saldırısı
terör örgütleri
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Tacikistan istihbaratından bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Duşanbe'de Crocus saldırısıyla bağlantılı 9 kişinin yakalandığını belirtti.Kaynak, "Vahdat ilçesinin dokuz sakini, 22 Mart'ta Crocus City Hall'e düzenlenen terör saldırısının failleriyle bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı" dedi.Zanlıların IŞİD'le temaslarına ilişkin de şüpheler bulunduğunu anlatan kaynak, şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonlara Duşanbe'de Rus güvenlik güçlerinin katıldığını bildirdi.Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall, 22 Mart Cuma akşamı çok korkunç bir terör saldırısının hedefi olmuştu. Saldırıda en az 143 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240328/teroristlerin-ukraynali-asiri-milliyetcilerle-baglanti-olduguna-dair-kanitlara-ulasildi-1082167701.html
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tacikistan, tacik, terör, terör saldırısı, terör örgütleri, crocus expo, crocus city hall
tacikistan, tacik, terör, terör saldırısı, terör örgütleri, crocus expo, crocus city hall

Tacikistan'da Crocus saldırısıyla bağlantılı 9 kişi yakalandı

14:17 29.03.2024
© Sputnik / Павел БедняковCrocus City Hall terör saldırısı faili
Crocus City Hall terör saldırısı faili - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Crocus City Hall'e düzenlenen terör saldırısının failleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 9 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Tacikistan istihbaratından bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Duşanbe'de Crocus saldırısıyla bağlantılı 9 kişinin yakalandığını belirtti.

Kaynak, "Vahdat ilçesinin dokuz sakini, 22 Mart'ta Crocus City Hall'e düzenlenen terör saldırısının failleriyle bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı" dedi.

Zanlıların IŞİD'le temaslarına ilişkin de şüpheler bulunduğunu anlatan kaynak, şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonlara Duşanbe'de Rus güvenlik güçlerinin katıldığını bildirdi.

Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall, 22 Mart Cuma akşamı çok korkunç bir terör saldırısının hedefi olmuştu. Saldırıda en az 143 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi yaralanmıştı.
Crocus City Hall konser salonu binası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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