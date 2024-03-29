Tacikistan'da Crocus saldırısıyla bağlantılı 9 kişi yakalandı
© Sputnik / Павел БедняковCrocus City Hall terör saldırısı faili
© Sputnik / Павел Бедняков
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Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Crocus City Hall'e düzenlenen terör saldırısının failleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 9 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Tacikistan istihbaratından bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Duşanbe'de Crocus saldırısıyla bağlantılı 9 kişinin yakalandığını belirtti.
Kaynak, "Vahdat ilçesinin dokuz sakini, 22 Mart'ta Crocus City Hall'e düzenlenen terör saldırısının failleriyle bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı" dedi.
Zanlıların IŞİD'le temaslarına ilişkin de şüpheler bulunduğunu anlatan kaynak, şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonlara Duşanbe'de Rus güvenlik güçlerinin katıldığını bildirdi.
Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall, 22 Mart Cuma akşamı çok korkunç bir terör saldırısının hedefi olmuştu. Saldırıda en az 143 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi yaralanmıştı.
Kaynak, "Vahdat ilçesinin dokuz sakini, 22 Mart'ta Crocus City Hall'e düzenlenen terör saldırısının failleriyle bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı" dedi.
Zanlıların IŞİD'le temaslarına ilişkin de şüpheler bulunduğunu anlatan kaynak, şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonlara Duşanbe'de Rus güvenlik güçlerinin katıldığını bildirdi.
Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall, 22 Mart Cuma akşamı çok korkunç bir terör saldırısının hedefi olmuştu. Saldırıda en az 143 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi yaralanmıştı.