https://sputniknews.com.tr/20240329/tacikistanda-crocus-saldirisiyla-baglantili-9-kisi-yakalandi-1082196893.html

Tacikistan'da Crocus saldırısıyla bağlantılı 9 kişi yakalandı

Tacikistan'da Crocus saldırısıyla bağlantılı 9 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Crocus City Hall'e düzenlenen terör saldırısının failleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 9 kişinin gözaltına alındığı... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T14:17+0300

2024-03-29T14:17+0300

2024-03-29T14:17+0300

ukrayna krizi

tacikistan

tacik

terör

terör saldırısı

terör örgütleri

crocus expo

crocus city hall

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Tacikistan istihbaratından bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Duşanbe'de Crocus saldırısıyla bağlantılı 9 kişinin yakalandığını belirtti.Kaynak, "Vahdat ilçesinin dokuz sakini, 22 Mart'ta Crocus City Hall'e düzenlenen terör saldırısının failleriyle bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı" dedi.Zanlıların IŞİD'le temaslarına ilişkin de şüpheler bulunduğunu anlatan kaynak, şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonlara Duşanbe'de Rus güvenlik güçlerinin katıldığını bildirdi.Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall, 22 Mart Cuma akşamı çok korkunç bir terör saldırısının hedefi olmuştu. Saldırıda en az 143 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

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tacikistan

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tacikistan, tacik, terör, terör saldırısı, terör örgütleri, crocus expo, crocus city hall