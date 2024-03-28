https://sputniknews.com.tr/20240328/teroristlerin-ukraynali-asiri-milliyetcilerle-baglanti-olduguna-dair-kanitlara-ulasildi-1082167701.html
Teröristlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantılı olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı
Teröristlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantılı olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City Hall’deki terör saldırısının faillerine Ukrayna’dan önemli miktarda para ve kripto para aktarıldığına dair bilgilerin... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T18:08+0300
2024-03-28T18:08+0300
2024-03-28T18:22+0300
ukrayna krizi
rusya
crocus city hall
ukrayna
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Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında ayrıca Crocus City Hall saldırısında yer alan teröristleri finanse etme şemasında olan bir başka şüphelinin de kimliği belirlenerek bu kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.Rusya Soruşturma Komitesi tarafındanTelegram kanalından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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rusya, crocus city hall, ukrayna
rusya, crocus city hall, ukrayna
Teröristlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantılı olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı
18:08 28.03.2024 (güncellendi: 18:22 28.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City Hall’deki terör saldırısının faillerine Ukrayna’dan önemli miktarda para ve kripto para aktarıldığına dair bilgilerin olduğunu bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında ayrıca Crocus City Hall saldırısında yer alan teröristleri finanse etme şemasında olan bir başka şüphelinin de kimliği belirlenerek bu kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafındanTelegram kanalından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Soruşturmanın ilk sonuçları teröristlerin eylemlerinin planlı yapısını, suç organizatörlerinin titizlikle yürüttüğü hazırlığı ve verdiği mali desteğini tamamen doğruluyor. Gözaltına alınan teröristlerle yapılan çalışmalar, üzerlerinden ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi ve mali işlemlere ilişkin bilgilerin analiz edilmesi sonucunda, bu kişilerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantıları olduğuna dair kanıtlar elde edildi.