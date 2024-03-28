https://sputniknews.com.tr/20240328/teroristlerin-ukraynali-asiri-milliyetcilerle-baglanti-olduguna-dair-kanitlara-ulasildi-1082167701.html

Teröristlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantılı olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı

Teröristlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantılı olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City Hall’deki terör saldırısının faillerine Ukrayna’dan önemli miktarda para ve kripto para aktarıldığına dair bilgilerin... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T18:08+0300

2024-03-28T18:08+0300

2024-03-28T18:22+0300

ukrayna krizi

rusya

crocus city hall

ukrayna

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Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında ayrıca Crocus City Hall saldırısında yer alan teröristleri finanse etme şemasında olan bir başka şüphelinin de kimliği belirlenerek bu kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.Rusya Soruşturma Komitesi tarafındanTelegram kanalından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

rusya

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rusya, crocus city hall, ukrayna