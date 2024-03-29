https://sputniknews.com.tr/20240329/super-ligin-en-centilmen-takimi-trabzonspor-secildi-1082197586.html

Süper Lig'in 'en centilmen takımı' Trabzonspor seçildi: Fairplay sıralamasında birinci

Süper Lig'in 'en centilmen takımı' Trabzonspor seçildi: Fairplay sıralamasında birinci

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 30. haftada en centilmen takım Trabzonspor oldu. Bugünlerde saha olaylarıyla anılan bordo-mavililer fair-play sıralamasında... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T14:33+0300

2024-03-29T14:33+0300

2024-03-29T14:35+0300

spor

trabzonspor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

abdullah avcı

kart

sarı kart

kırmızı kart

fenerbahçe

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071420249_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4956293ae66698f1e9b916cef0f5a01e.jpg

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Fenerbahçe maçında yaşanan saha olaylarıyla gündemde olan Trabzonspor, geride kalan 30 haftada ligin en centilmen takımı oldu. Bordo-mavililer şu ana kadar 1 kırmızı kart görürken, 45 de sarı kart gördü.Ligde 7 kırmızı kartla en çok Adana Demirspor gördü. Ligin en az sarı kart gören takımları 45 kart ile Trabzonspor ve MKE Ankaragücü oldu.Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray 55 sarı kart ve 1 kırmızı kart, Fenerbahçe 69 sarı kart ve 4 kırmızı kart ve Beşiktaş ise 68 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. En çok sarı kartla cezalandırılan Hatayspor 80 kart görürken, Alanyaspor ise 75 sarı kart aldı. Fatih Karagümrük de 73 sarı kart ile en çok sarı kart gören takımlar arasında bulunuyor.En az kaleciler, en çok defans oyuncuları kart görüyüorSüper Lig'de en az kart görenler ise kaleciler oldu. Ligde kaleciler toplam 61 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. En çok kart gören bölge ise savunma hattı oldu. Stoper oyuncuları 456 sarı kart görürken, 9 kez çift sarı karttan kırmızı kart, 10 kez de direkt kırmızı kart gördü.Orta saha oyuncuları 384 sarı kart, 13 çift sarı karttan kırmızı kart ve 6 kez de direkt kırmızı kart gördü. Forvet oyuncuları ise 322 sarı kart görürken, 9 kez çift sarı karttan kırmızı kart, 6 kez de direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.Avcı da en centilmen teknik direktör olmuştuTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz ay en centilmen teknik direktör olarak seçilmişti. Şubat ayında Türkiye Futbol Federasyonu Fair-Play ödüllerinde Avcı, Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı maç sonu açıklamasında sarı kart görmesine sebep olan davranışından dolayı özür dilediğini söylemişti. Abdullah Avcı yaptığı olumsuz hareketin farkına vardığını ifade etmesi ve özür dilemesi üzerine Fair-Play değerlerini öne çıkaran bu davranışından dolayı şubat ayında en centilmen teknik direktör ödülüne layık görülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240329/super-ligde-31-haftanin-hakemleri-aciklandi-1082196483.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), abdullah avcı, kart, sarı kart, kırmızı kart, fenerbahçe