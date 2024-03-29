Süper Lig'in 'en centilmen takımı' Trabzonspor seçildi: Fairplay sıralamasında birinci

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
07:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mert Aydın: Bu oyunlar İstanbul’un prestijini yükseltecek
08:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
YSK yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurdu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka alanındaki gelişmeler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kredi kartına taksitler azalırsa neler olur: TESK Başkanı yanıtlıyor
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararı çok gecikti. Karar hukuken bağlayıcı, sorun uygulanmasında’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
18:37
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
19:13
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
20:13
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Paranın sesi dövizi aşağıya doğru yönlendirir mi? Çok sanmıyorum'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe ligden çekilirse sportif olarak büyük kayıplar yaşanacak'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Mide ilaçları için yeni dönem
12:06
84 dk
HABER MASASI
Moskova saldırısı'nı gerçekleştiren teröristlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantısına ulaşıldı.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
15:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240329/super-ligin-en-centilmen-takimi-trabzonspor-secildi-1082197586.html
Süper Lig'in 'en centilmen takımı' Trabzonspor seçildi: Fairplay sıralamasında birinci
Süper Lig'in 'en centilmen takımı' Trabzonspor seçildi: Fairplay sıralamasında birinci
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 30. haftada en centilmen takım Trabzonspor oldu. Bugünlerde saha olaylarıyla anılan bordo-mavililer fair-play sıralamasında... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T14:33+0300
2024-03-29T14:35+0300
spor
trabzonspor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
abdullah avcı
kart
sarı kart
kırmızı kart
fenerbahçe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071420249_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4956293ae66698f1e9b916cef0f5a01e.jpg
Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Fenerbahçe maçında yaşanan saha olaylarıyla gündemde olan Trabzonspor, geride kalan 30 haftada ligin en centilmen takımı oldu. Bordo-mavililer şu ana kadar 1 kırmızı kart görürken, 45 de sarı kart gördü.Ligde 7 kırmızı kartla en çok Adana Demirspor gördü. Ligin en az sarı kart gören takımları 45 kart ile Trabzonspor ve MKE Ankaragücü oldu.Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray 55 sarı kart ve 1 kırmızı kart, Fenerbahçe 69 sarı kart ve 4 kırmızı kart ve Beşiktaş ise 68 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. En çok sarı kartla cezalandırılan Hatayspor 80 kart görürken, Alanyaspor ise 75 sarı kart aldı. Fatih Karagümrük de 73 sarı kart ile en çok sarı kart gören takımlar arasında bulunuyor.En az kaleciler, en çok defans oyuncuları kart görüyüorSüper Lig'de en az kart görenler ise kaleciler oldu. Ligde kaleciler toplam 61 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. En çok kart gören bölge ise savunma hattı oldu. Stoper oyuncuları 456 sarı kart görürken, 9 kez çift sarı karttan kırmızı kart, 10 kez de direkt kırmızı kart gördü.Orta saha oyuncuları 384 sarı kart, 13 çift sarı karttan kırmızı kart ve 6 kez de direkt kırmızı kart gördü. Forvet oyuncuları ise 322 sarı kart görürken, 9 kez çift sarı karttan kırmızı kart, 6 kez de direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.Avcı da en centilmen teknik direktör olmuştuTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz ay en centilmen teknik direktör olarak seçilmişti. Şubat ayında Türkiye Futbol Federasyonu Fair-Play ödüllerinde Avcı, Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı maç sonu açıklamasında sarı kart görmesine sebep olan davranışından dolayı özür dilediğini söylemişti. Abdullah Avcı yaptığı olumsuz hareketin farkına vardığını ifade etmesi ve özür dilemesi üzerine Fair-Play değerlerini öne çıkaran bu davranışından dolayı şubat ayında en centilmen teknik direktör ödülüne layık görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240329/super-ligde-31-haftanin-hakemleri-aciklandi-1082196483.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071420249_43:0:943:675_1920x0_80_0_0_ea4a047fa4d671bb9eaa4dc9f422e3dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzonspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), abdullah avcı, kart, sarı kart, kırmızı kart, fenerbahçe
trabzonspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), abdullah avcı, kart, sarı kart, kırmızı kart, fenerbahçe

Süper Lig'in 'en centilmen takımı' Trabzonspor seçildi: Fairplay sıralamasında birinci

14:33 29.03.2024 (güncellendi: 14:35 29.03.2024)
© AASpor Toto Süper Lig'de 35. haftanın son maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın son maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AA
Abone ol
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 30. haftada en centilmen takım Trabzonspor oldu. Bugünlerde saha olaylarıyla anılan bordo-mavililer fair-play sıralamasında ilk sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Fenerbahçe maçında yaşanan saha olaylarıyla gündemde olan Trabzonspor, geride kalan 30 haftada ligin en centilmen takımı oldu. Bordo-mavililer şu ana kadar 1 kırmızı kart görürken, 45 de sarı kart gördü.
Ligde 7 kırmızı kartla en çok Adana Demirspor gördü. Ligin en az sarı kart gören takımları 45 kart ile Trabzonspor ve MKE Ankaragücü oldu.
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray 55 sarı kart ve 1 kırmızı kart, Fenerbahçe 69 sarı kart ve 4 kırmızı kart ve Beşiktaş ise 68 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. En çok sarı kartla cezalandırılan Hatayspor 80 kart görürken, Alanyaspor ise 75 sarı kart aldı. Fatih Karagümrük de 73 sarı kart ile en çok sarı kart gören takımlar arasında bulunuyor.

En az kaleciler, en çok defans oyuncuları kart görüyüor

Süper Lig'de en az kart görenler ise kaleciler oldu. Ligde kaleciler toplam 61 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. En çok kart gören bölge ise savunma hattı oldu. Stoper oyuncuları 456 sarı kart görürken, 9 kez çift sarı karttan kırmızı kart, 10 kez de direkt kırmızı kart gördü.
Orta saha oyuncuları 384 sarı kart, 13 çift sarı karttan kırmızı kart ve 6 kez de direkt kırmızı kart gördü. Forvet oyuncuları ise 322 sarı kart görürken, 9 kez çift sarı karttan kırmızı kart, 6 kez de direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Avcı da en centilmen teknik direktör olmuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz ay en centilmen teknik direktör olarak seçilmişti. Şubat ayında Türkiye Futbol Federasyonu Fair-Play ödüllerinde Avcı, Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı maç sonu açıklamasında sarı kart görmesine sebep olan davranışından dolayı özür dilediğini söylemişti.
Abdullah Avcı yaptığı olumsuz hareketin farkına vardığını ifade etmesi ve özür dilemesi üzerine Fair-Play değerlerini öne çıkaran bu davranışından dolayı şubat ayında en centilmen teknik direktör ödülüne layık görülmüştü.
Dördüncü Hakem - Ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
SPOR
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
14:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала