https://sputniknews.com.tr/20240329/super-ligde-31-haftanin-hakemleri-aciklandi-1082196483.html
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 31. haftasında müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T14:02+0300
2024-03-29T14:02+0300
2024-03-29T14:02+0300
spor
hakem
tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
galatasaray
fenerbahçe
beşiktaş
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059483062_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_df1331a5a5d08eb78291d9be8b831a75.jpg
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:2 Nisan Salı:17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay3 Nisan Çarşamba:17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler4 Nisan Perşembe:20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay Küçük
https://sputniknews.com.tr/20240326/fenerbahceden-hakem-toplantisi-goruntulerine-iliskin-talep-tum-toplantilar-yayinlansin-1082065032.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059483062_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d957c22c62508a1ab41d2298b90d9e71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
31 hafta hakmler,31. hafta hakemler,haftanın hakemleri
31 hafta hakmler,31. hafta hakemler,haftanın hakemleri
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 31. haftasında müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay Küçük