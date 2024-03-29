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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 31. haftasında müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:2 Nisan Salı:17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay3 Nisan Çarşamba:17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler4 Nisan Perşembe:20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay Küçük
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31 hafta hakmler,31. hafta hakemler,haftanın hakemleri
31 hafta hakmler,31. hafta hakemler,haftanın hakemleri

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

14:02 29.03.2024
© AADördüncü Hakem - Ofsayt
Dördüncü Hakem - Ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 31. haftasında müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 Nisan Salı:
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler
4 Nisan Perşembe:
20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay Küçük
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