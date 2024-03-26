https://sputniknews.com.tr/20240326/fenerbahceden-hakem-toplantisi-goruntulerine-iliskin-talep-tum-toplantilar-yayinlansin-1082065032.html

Fenerbahçe'den hakem toplantısı görüntülerine ilişkin talep: 'Tüm toplantılar yayınlansın'

Fenerbahçe'den hakem toplantısı görüntülerine ilişkin talep: 'Tüm toplantılar yayınlansın'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü, Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısının sosyal medyada yer almasıyla ilgili açıklamada bulundu. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T15:49+0300

2024-03-26T15:49+0300

2024-03-26T16:25+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

fenerbahçe

ali koç

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0f/1058752489_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_c3a2ba2b05ea3c1217428d001029f405.jpg

Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Can Gebetaş, kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımın yıllardır anlatmaya çalıştıkları adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğinde olduğunu belirtti.Fenerbahçe olarak saha içinde ve dışında standart dışı kararların Süper Lig'in kaderini etkilediğini defalarca belirttiklerini aktaran Gebetaş, "Dün kamuoyu gündemine gelen görüntüler bir kez daha gösteriyor ki Türk futbolu büyük bir kördüğüm ve bataklığın içerisine çekilmektedir. Hakemler etki ve baskı ile verdikleri standardı olmayan kararlar ile ligin kaderine, sezonun gidişine etki etmekte, sorumlular bu vahameti izlemekle yetinmekle kalmayıp bu oluşuma zemin hazırlamakta, futbola yatırım yapan, emek harcayan kulüplerin ve milyonlarca taraftarın hakkı ve hayalleri yenmektedir." ifadelerini kullandı.MHK'nin söz konusu karşılaşmanın hakemine 1, VAR hakemine ise 2 hafta görev vermediğini hatırlatan Gebetaş, şöyle devam etti:Gebetaş, "Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna sesleniyor, bu konuda bir açıklama beklediğimizi, sezon boyunca bu ve buna benzer yapılan tüm toplantı kayıtlarının yayınlanmasını istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240326/tff-hakem-toplantisinin-tamamini-yayinladi-1082063981.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, fenerbahçe, ali koç