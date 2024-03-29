https://sputniknews.com.tr/20240329/sputnikten-bir-ilk-ingiliz-fransiz-yapimi-storm-shadow-seyir-fuzesinin-ici-goruntulendi-1082194072.html
Sputnik'ten bir ilk: İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow seyir füzesinin içi görüntülendi
Sputnik'ten bir ilk: İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow seyir füzesinin içi görüntülendi
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzmanların özel askeri harekat bölgesinde ele geçirilen patlamamış Storm Shadow seyir füzesini sökerek incelediği anlar Sputnik tarafından ilk kez... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T14:48+0300
2024-03-29T14:48+0300
2024-03-29T14:51+0300
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çoğunlukla Kırım ve Sivastopol'deki Karadeniz Filosu'na ait tesislere yönelik saldırılarda kullandığı Storm Shadow füzelerinden biri patlamamış halde ele geçirildi.Rus uzmanlar, Donbass ve Ukrayna'daki askeri faaliyetler sırasında ele geçirilen Storm Shadow füzesini Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan bu hedefleri daha iyi etkisiz hale getirmek sökerek inceliyor.Sputnik muhabirleri, parçalara ayrılan füzenin iç kısmını ilk kez görüntüleyerek kamuoyuyla paylaştı.Rus uzmanlar, bu tür hedeflere karşı daha iyi savunma geliştirilmesi için Storm Shadow füzesinin incelenmesi sırasında elde edilen tüm bilgileri hava savunma birliklerine bilgi aktarıyor.Sputnik'e konuşan bir Rus Uzman, "Belirli blokları, bunların işleyişine ilişkin algoritmaları elde ederek aktarıyoruz. Bu sayede hava savunma sistemleri modernize ediliyor ve bu tür mühimmatlara karşı daha verimli çalışabiliyor" dedi.Füzelerin çalışma prensiplerini çok detaylı bir incelediklerini anlatan Uzman, füzelerin sürekli geliştirildiğini, elde edilen bu veriler sayesinde Rus hava savunma kuvvetlerinin de geliştiğini vurguladı.İngiltere, Storm Shadow füzelerini Ukrayna'ya geçen yılın ortalarında tedarik etmeye başlamıştı. Storm Shadow, havadan fırlatılan ve görünürlüğü düşük bir seyir füzesi. Menzili modifikasyona bağlı olarak 250-560 kilometre arasında değişen füze, Fransa ve İngiltere tarafından ortaklaşa geliştirildi. Füze, Fransa'da SCALP adıyla biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ingiltereden-ukraynaya-ek-zirhlari-eksik-challenger-2-ukrayna-icin-uygun-degil-1082186178.html
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Sputnik'ten bir ilk: İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow seyir füzesinin içi görüntülendi
14:48 29.03.2024 (güncellendi: 14:51 29.03.2024)
Rus askeri uzmanların özel askeri harekat bölgesinde ele geçirilen patlamamış Storm Shadow seyir füzesini sökerek incelediği anlar Sputnik tarafından ilk kez görüntülendi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çoğunlukla Kırım ve Sivastopol'deki Karadeniz Filosu'na ait tesislere yönelik saldırılarda kullandığı Storm Shadow füzelerinden biri patlamamış halde ele geçirildi.
Rus uzmanlar, Donbass ve Ukrayna'daki askeri faaliyetler sırasında ele geçirilen Storm Shadow füzesini Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan bu hedefleri daha iyi etkisiz hale getirmek sökerek inceliyor.
Sputnik muhabirleri, parçalara ayrılan füzenin iç kısmını ilk kez görüntüleyerek kamuoyuyla paylaştı.
Rus uzmanlar, bu tür hedeflere karşı daha iyi savunma geliştirilmesi için Storm Shadow füzesinin incelenmesi sırasında elde edilen tüm bilgileri hava savunma birliklerine bilgi aktarıyor.
Sputnik'e konuşan bir Rus Uzman, "Belirli blokları, bunların işleyişine ilişkin algoritmaları elde ederek aktarıyoruz. Bu sayede hava savunma sistemleri modernize ediliyor ve bu tür mühimmatlara karşı daha verimli çalışabiliyor" dedi.
Füzelerin çalışma prensiplerini çok detaylı bir incelediklerini anlatan Uzman, füzelerin sürekli geliştirildiğini, elde edilen bu veriler sayesinde Rus hava savunma kuvvetlerinin de geliştiğini vurguladı.
İngiltere, Storm Shadow füzelerini Ukrayna'ya geçen yılın ortalarında tedarik etmeye başlamıştı. Storm Shadow, havadan fırlatılan ve görünürlüğü düşük bir seyir füzesi. Menzili modifikasyona bağlı olarak 250-560 kilometre arasında değişen füze, Fransa ve İngiltere tarafından ortaklaşa geliştirildi. Füze, Fransa'da SCALP adıyla biliniyor.