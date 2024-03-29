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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240329/spkdan-2-gercek-ve-2-tuzel-kisiye-toplam-55-milyon-lira-idari-para-cezasi-1082178024.html
SPK'dan 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye toplam 5.5 milyon lira idari para cezası
SPK'dan 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye toplam 5.5 milyon lira idari para cezası
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye toplam 5 milyon 468 bin 630 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T01:25+0300
2024-03-29T01:25+0300
ekonomi
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
ceza
para cezası
idari para cezası
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SPK haftalık bültenine göre, kurul Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret'in 25 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.Ahlatcı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ unvanlı ve Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ unvanlı girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ’nin Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebini de onayladı.SPK, Argeus Gayrimenkul Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin de olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ’nin mevcut faaliyet izinlerine ek olarak, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmesi talebini onaylayan Kurul, Fonventure Kitle Fonlama Platformu AŞ unvanlı kitle fonlama platformunun kuruluşuna da izin verdi.SPK ayrıca IHY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ’nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi’nden kendi talebi üzerine çıkarılması kararı aldı.İdari para cezalarıTürker Proje Gayrı̇menkul ve Yatırım Gelı̇ştı̇rme AŞ pay piyasasında 27 Temmuz 2022-5 Ağustos 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 gerçek kişiye toplam 2 milyon 109 bin 65 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, İnfo Yatırım Menkul Değerlere 3 milyon 150 bin 216 lira, Metrik Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık'a 209 bin 349 lira idari para cezası uygulanmasını hükmetti.SPK, böylece 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye toplam 5 milyon 468 bin 630 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.15 gerçek kişi, 8 internet içerik sağlayıcısı ve adına kayıtlı telefon hattını kullandıran kişi hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştıran Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.SPK ayrıca, sermaye piyasası kurum, kuruluş ve ortaklıklarının, başvurularını daha hızlı ve etkili bir şekilde e-Başvuru Sistemi ile yapabilmelerine olanak sağladı.Bu doğrultuda, 15 Nisan 2024 tarihinden başlamak üzere Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kapsamındaki ihraççılar, kurum, kuruluşlar tarafından Kurula yapılacak ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesi görev alanına giren başvuruların, e-Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılması esas olacak.Bununla birlikte, yangın, doğal afetler, harp hali, terör olayları, faaliyetlerin sürdürülebilmesini önemli ölçüde etkileyebilecek diğer gelişmeler, genel ağ bağlantısında meydana gelen önlenemeyen teknik aksaklıklar, bildirim yapacak tarafların bilgi işlem sistemlerinin kendilerine isnat edilemeyen nedenlerle işlevsiz kalması ve bu gibi zorunlu hallerde başvurular, ıslak imza ile fiziki olarak da yapılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240124/piyasa-dolandiriciligi-tedbirleri-uyarinca-spkdan-2-kisiye-gecici-islem-yasagi-1080008564.html
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), ceza, para cezası, idari para cezası
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), ceza, para cezası, idari para cezası

SPK'dan 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye toplam 5.5 milyon lira idari para cezası

01:25 29.03.2024
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye toplam 5 milyon 468 bin 630 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret'in 25 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
Ahlatcı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ unvanlı ve Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ unvanlı girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ’nin Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebini de onayladı.
SPK, Argeus Gayrimenkul Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin de olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.
Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ’nin mevcut faaliyet izinlerine ek olarak, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmesi talebini onaylayan Kurul, Fonventure Kitle Fonlama Platformu AŞ unvanlı kitle fonlama platformunun kuruluşuna da izin verdi.
SPK ayrıca IHY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ’nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi’nden kendi talebi üzerine çıkarılması kararı aldı.

İdari para cezaları

Türker Proje Gayrı̇menkul ve Yatırım Gelı̇ştı̇rme AŞ pay piyasasında 27 Temmuz 2022-5 Ağustos 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 gerçek kişiye toplam 2 milyon 109 bin 65 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, İnfo Yatırım Menkul Değerlere 3 milyon 150 bin 216 lira, Metrik Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık'a 209 bin 349 lira idari para cezası uygulanmasını hükmetti.
SPK, böylece 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye toplam 5 milyon 468 bin 630 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
15 gerçek kişi, 8 internet içerik sağlayıcısı ve adına kayıtlı telefon hattını kullandıran kişi hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştıran Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.
SPK ayrıca, sermaye piyasası kurum, kuruluş ve ortaklıklarının, başvurularını daha hızlı ve etkili bir şekilde e-Başvuru Sistemi ile yapabilmelerine olanak sağladı.
Bu doğrultuda, 15 Nisan 2024 tarihinden başlamak üzere Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kapsamındaki ihraççılar, kurum, kuruluşlar tarafından Kurula yapılacak ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesi görev alanına giren başvuruların, e-Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılması esas olacak.
Bununla birlikte, yangın, doğal afetler, harp hali, terör olayları, faaliyetlerin sürdürülebilmesini önemli ölçüde etkileyebilecek diğer gelişmeler, genel ağ bağlantısında meydana gelen önlenemeyen teknik aksaklıklar, bildirim yapacak tarafların bilgi işlem sistemlerinin kendilerine isnat edilemeyen nedenlerle işlevsiz kalması ve bu gibi zorunlu hallerde başvurular, ıslak imza ile fiziki olarak da yapılabilecek.
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
EKONOMİ
Piyasa dolandırıcılığı tedbirleri uyarınca SPK'dan 2 kişiye geçici işlem yasağı
24 Ocak, 20:42
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