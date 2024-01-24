https://sputniknews.com.tr/20240124/piyasa-dolandiriciligi-tedbirleri-uyarinca-spkdan-2-kisiye-gecici-islem-yasagi-1080008564.html
Piyasa dolandırıcılığı tedbirleri uyarınca SPK'dan 2 kişiye geçici işlem yasağı
Piyasa dolandırıcılığı tedbirleri uyarınca SPK'dan 2 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T20:42+0300
2024-01-24T20:42+0300
2024-01-24T20:42+0300
sermaye piyasası kurulu (spk)
spk
işlem
ekonomi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.SPK bülteninde, ENSRI pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Halit Özkan ve Şemsi Çilingiroğlu'na yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231122/spk-3-sirketin-halka-arz-basvurusunu-onayladi-1077687308.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), spk, işlem
sermaye piyasası kurulu (spk), spk, işlem
Piyasa dolandırıcılığı tedbirleri uyarınca SPK'dan 2 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca uygulanacak olan işlem yasağı yarından itibaren geçerli olacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bülteninde, ENSRI pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.
Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Halit Özkan ve Şemsi Çilingiroğlu'na yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.