https://sputniknews.com.tr/20240124/piyasa-dolandiriciligi-tedbirleri-uyarinca-spkdan-2-kisiye-gecici-islem-yasagi-1080008564.html

Piyasa dolandırıcılığı tedbirleri uyarınca SPK'dan 2 kişiye geçici işlem yasağı

Piyasa dolandırıcılığı tedbirleri uyarınca SPK'dan 2 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T20:42+0300

2024-01-24T20:42+0300

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sermaye piyasası kurulu (spk)

spk

işlem

ekonomi

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.SPK bülteninde, ENSRI pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Halit Özkan ve Şemsi Çilingiroğlu'na yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231122/spk-3-sirketin-halka-arz-basvurusunu-onayladi-1077687308.html

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