https://sputniknews.com.tr/20240329/rusyanin-belgorod-sehrine-yaklasmakta-olan-15-hava-hedefi-yok-edildi-1082184651.html
Rusya’nın Belgorod şehrine yaklaşmakta olan 15 hava hedefi yok edildi
Rusya’nın Belgorod şehrine yaklaşmakta olan 15 hava hedefi yok edildi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırı yakınında yer alan Belgorod şehrine yaklaşmakta olan 15 hava hedefinin Rus hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T09:50+0300
2024-03-29T09:50+0300
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Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod şehrini füze ve İHA’larla vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gece saat 2.49 ve 3.42 arasında şehre yeni hava saldırısı düzenlendi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri ve Belgorod ilçesinde hava savunma sistemimi harekete geçerek şehre yaklaşmakta olan 15 hava hedefini vurdu. Aldığımız ilk bilgilere göre yaralananlar yok” diye yazdı.Belgorod’da hava saldırısı sonucu 17 çok katlı apartmanın toplamda 37 dairesinde camların kırıldığını, dairelerden birinde balkonun büyük hasar gördüğünü bildiren Gladkov, Belgorod Arena Stadyumu ve bir okulun camlarının kırıldığını belirtti. Ayrıca şarapneller yüzünden 12 otomobilin zarar gördüğü aktarıldı.Ayrıca Belgorod ilçesine bağlı iki köyde de küçük çaplı hasarın tespit edildiğini yazan Vali, olay yerlerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240327/rusyanin-belgorod-bolgesinde-18-ukrayna-vampirei-yok-edildi-1082084705.html
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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna
Rusya’nın Belgorod şehrine yaklaşmakta olan 15 hava hedefi yok edildi
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırı yakınında yer alan Belgorod şehrine yaklaşmakta olan 15 hava hedefinin Rus hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek yok edildiği belirtildi.
Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod şehrini füze ve İHA’larla vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gece saat 2.49 ve 3.42 arasında şehre yeni hava saldırısı düzenlendi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri ve Belgorod ilçesinde hava savunma sistemimi harekete geçerek şehre yaklaşmakta olan 15 hava hedefini vurdu. Aldığımız ilk bilgilere göre yaralananlar yok” diye yazdı.
Belgorod’da hava saldırısı sonucu 17 çok katlı apartmanın toplamda 37 dairesinde camların kırıldığını, dairelerden birinde balkonun büyük hasar gördüğünü bildiren Gladkov, Belgorod Arena Stadyumu ve bir okulun camlarının kırıldığını belirtti. Ayrıca şarapneller yüzünden 12 otomobilin zarar gördüğü aktarıldı.
Ayrıca Belgorod ilçesine bağlı iki köyde de küçük çaplı hasarın tespit edildiğini yazan Vali, olay yerlerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını kaydetti.