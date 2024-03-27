https://sputniknews.com.tr/20240327/rusyanin-belgorod-bolgesinde-18-ukrayna-vampirei-yok-edildi-1082084705.html

Rusya’nın Belgorod bölgesinde 18 Vampire füzesi imha edildi

Rusya’nın Belgorod bölgesinde 18 Vampire füzesi imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin doğusunda Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde geçen gece 18 adet Vampire füzesini etkisiz hale getirmeyi başardığı... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T09:05+0300

2024-03-27T09:05+0300

2024-03-27T09:07+0300

ukrayna krizi

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füze saldırısı

terör saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı, “Geçen gece Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma araçları Belgorod bölgesinde 18 füze yok etti” açıklamasında bulundu.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov da füzelerin bölgenin Belgorod ilçesi üzerinde ve Belgorod şehrine yaklaşırken yok edildiğini belirterek saldırı sonucu bir kişinin yaralandığını duyurdu.Belgorod ilinin Dubovoye ilçesinde iki daire, 9 müstakil ev ve 6 otomobilin, Tavrovo köyünde iki müstakil ev ve iki otomoboilin, Nikolskoye köyünde de bir müstakil evin hasar gördüğü aktarıldı.Ukrayna ordusu her gün Belgorod bölgesine saldırılar düzenliyor. Bu nedenle bölge idaresi, yaklaşık 9 bin çocuğu tahliye etme kararını aldı. Bölge genelinde yüksek terör tehdidi seviyesi uygulanıyor.Belgorod bölgesi Ukrayna’yla 350 kilometrelik sınıra sahip.

https://sputniknews.com.tr/20240324/rusyanin-belgorod-bolgesinde-19-vampire-fuzesi-engellendi-1081995892.html

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