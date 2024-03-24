https://sputniknews.com.tr/20240324/rusyanin-belgorod-bolgesinde-19-vampire-fuzesi-engellendi-1081995892.html
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 19 Vampire füzesi engellendi
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 19 Vampire füzesi engellendi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma sistemleri Belgorod'da 19 füzeyi havada vurdu. 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T00:51+0300
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2024-03-24T00:51+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi semalarında Vampire çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 19 füzeyi düşürdüğü belirtildi.Açıklamada, “23 Mart günü saat 23.00 sularında Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemleri kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Belgorod Bölgesi’nde görev yapan hava savunma sistemleri toplam 19 füzeyi düşürdü” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240323/rus-uzay-araci-ms-25-baykonur-uzay-ussunden-uzaya-firlatildi-1081995694.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, kiev, belgorod, rusya
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 19 Vampire füzesi engellendi
Rus hava savunma sistemleri Belgorod'da 19 füzeyi havada vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi semalarında Vampire çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 19 füzeyi düşürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “23 Mart günü saat 23.00 sularında Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemleri kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Belgorod Bölgesi’nde görev yapan hava savunma sistemleri toplam 19 füzeyi düşürdü” denildi.