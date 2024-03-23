https://sputniknews.com.tr/20240323/rus-uzay-araci-ms-25-baykonur-uzay-ussunden-uzaya-firlatildi-1081995694.html
Rus uzay aracı MS-25, Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı
Rus uzay aracı MS-25, Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Rus ve Belaruslu iki kozmonot ile bir Amerikalı astronot taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-25, Baykonur Uzay Üssü'nden ikinci denemede fırlatıldı. 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T23:48+0300
2024-03-23T23:48+0300
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15.36'da gerçekleştirilen fırlatma ile Roscosmos kozmonotu Oleg Noviskiy, NASA astronotu Tracy Dyson ve Belaruslu kozmonot Marina Vasilevskaya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUI) doğru yola çıktı. Ekipteki üçlü, 50 saat 34 dakikalık bir uzay yolculuğunun ardından 25 Mart'ta TSİ 18.10'da UUI'deki Rusya'nın araştırma modülü Priçal'a kenetlenmeyi hedefliyor. Rus kozmonot Noviskiy dördüncü, Amerikalı astronot Dyson üçüncü, Belaruslu Vasilevskaya ise ilk kez uzaya çıkıyor. Belarus hava yolu şirketi Belavia'da kabin görevlisi olarak çalışan Vasilevskaya, böylece Belarus'tan uzaya çıkan ilk kadın kozmonot ve bağımsızlığından bu yana ülkesinden uzaya giden ilk kozmonot unvanını elde etti. Ekip üyelerinden Noviskiy ve Vasilevskaya'nın 12 gün sonra, 2 Nisan'da, Amerikalı astronot Dyson'un ise 23 Eylül'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor. Soyuz MS-25 uzay aracının 21 Mart'ta fırlatılması planlanmış ancak fırlatma işlemi, voltaj düşüşü nedeniyle 20 saniye kala otomatik olarak iptal edilmişti. Roscosmos Genel Müdürü Yuriy Borisov, uçuşun iptal edilme nedenini kimyasal akım kaynağındaki voltaj düşüşü olarak açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230916/roscosmos-duyurdu-soyuz-ms-24-uzay-araci-basariyla-firlatildi-1075515217.html
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rusya, belarus, roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uzay, uzay aracı
rusya, belarus, roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uzay, uzay aracı
Rus uzay aracı MS-25, Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı
Rus ve Belaruslu iki kozmonot ile bir Amerikalı astronot taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-25, Baykonur Uzay Üssü'nden ikinci denemede fırlatıldı.
15.36'da gerçekleştirilen fırlatma ile Roscosmos kozmonotu Oleg Noviskiy, NASA astronotu Tracy Dyson ve Belaruslu kozmonot Marina Vasilevskaya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUI) doğru yola çıktı. Ekipteki üçlü, 50 saat 34 dakikalık bir uzay yolculuğunun ardından 25 Mart'ta TSİ 18.10'da UUI'deki Rusya'nın araştırma modülü Priçal'a kenetlenmeyi hedefliyor.
Rus kozmonot Noviskiy dördüncü, Amerikalı astronot Dyson üçüncü, Belaruslu Vasilevskaya ise ilk kez uzaya çıkıyor. Belarus hava yolu şirketi Belavia'da kabin görevlisi olarak çalışan Vasilevskaya, böylece Belarus'tan uzaya çıkan ilk kadın kozmonot ve bağımsızlığından bu yana ülkesinden uzaya giden ilk kozmonot unvanını elde etti.
Ekip üyelerinden Noviskiy ve Vasilevskaya'nın 12 gün sonra, 2 Nisan'da, Amerikalı astronot Dyson'un ise 23 Eylül'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor.
Soyuz MS-25 uzay aracının 21 Mart'ta fırlatılması planlanmış ancak fırlatma işlemi, voltaj düşüşü nedeniyle 20 saniye kala otomatik olarak iptal edilmişti. Roscosmos Genel Müdürü Yuriy Borisov, uçuşun iptal edilme nedenini kimyasal akım kaynağındaki voltaj düşüşü olarak açıkladı.