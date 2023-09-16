https://sputniknews.com.tr/20230916/roscosmos-duyurdu-soyuz-ms-24-uzay-araci-basariyla-firlatildi-1075515217.html
Roscosmos duyurdu: Soyuz MS-24 uzay aracı başarıyla fırlatıldı
Roscosmos duyurdu: Soyuz MS-24 uzay aracı başarıyla fırlatıldı
Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T09:50+0300
2023-09-16T09:50+0300
2023-09-16T09:50+0300
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baykanur
soyuz-ms24
uzay
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Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı içinde 3 astronotla birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamaya göre, astronotların uzayda 1 yıl 6 ay kalacağı aktarılırken, bu süre zarfında 7 yeni deney ve 4 uzay yürüyüşü de dahil olmak üzere 60'dan fazla bilimsel deney yapılması planlanıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'daki izleme merkezinde uzmanlar tarafından takip edilen Soyuz MS-24 uzay aracı dün TSİ 21.30'da sorunsuz bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.
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Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi
Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi
2023-09-16T09:50+0300
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PT0M50S
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, baykanur, soyuz-ms24, uzay, kazakistan, видео
video, rusya, baykanur, soyuz-ms24, uzay, kazakistan, видео
Roscosmos duyurdu: Soyuz MS-24 uzay aracı başarıyla fırlatıldı
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Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.
Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı içinde 3 astronotla birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamaya göre, astronotların uzayda 1 yıl 6 ay kalacağı aktarılırken, bu süre zarfında 7 yeni deney ve 4 uzay yürüyüşü de dahil olmak üzere 60'dan fazla bilimsel deney yapılması planlanıyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki izleme merkezinde uzmanlar tarafından takip edilen Soyuz MS-24 uzay aracı dün TSİ 21.30'da sorunsuz bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.