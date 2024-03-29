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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-disisleri-bakani-lavrov-bati-israrla-ukraynayi-aklamaya-calisiyor-1082178585.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, ısrarla Ukrayna'yı aklamaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, ısrarla Ukrayna'yı aklamaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Crocus City’ye düzenlenen terör saldırısıyla Ukrayna’nın ilgisi olmadığına yönelik ısrarcı çabalarının sinir bozucu... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T01:39+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İzvestia gazetesine verdiği röportajda, Rusya’nın Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısından kimin yararlanabileceğine ilişkin değerlendirmelerinde Ukrayna'yı hariç tutamayacağını söyledi.Lavrov, "Batı, bizi yalnızca kamuoyu önünde değil, aynı zamanda diplomatik misyonlarımız aracılığıyla yapılan temaslarda da Ukrayna'dan şüphelenmeye gerek olmadığı yönünde aktif ve şüpheci bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. Nedenini açıklamadan. Mantık açısından bakıldığında, bunun kime fayda sağladığı sorusuna yanıt verirken Ukrayna'yı hariç tutamayız” dedi.Terör saldırısına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü anımsatan Lavrov, "Soruşturma tamamlanıncaya kadar kesin bir sonuca varmayacağımızı defalarca söyledik. Soruşturma birimleri olgular üzerinde çalışıyor, yeni koşullar ortaya çıkıyor. Ancak bariz versiyonları hariç tutma hakkımız yok. Üstelik, terör eylemini gerçekleştiren şahıslar gözaltına alındıklarında Ukrayna'ya kaçıyorlardı” diye konuştu.Batı'nın aktif olarak herkesi bunun IŞİD’in (Rusya’da yasaklı terör örgütü) işi olduğuna ve başta Ukrayna olmak üzere başka hiç kimseden şüphelenilmemesi gerektiğine ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Lavrov, “Bu ülkenin terör eylemiyle bir ilgisi olmadığını doğrudan ve sıkça dile getiriyorlar. Bu sinir bozucu hale geliyor" vurgusu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240328/disisleri-bakani-lavrov-ermeni-yetkililer-rusya-ile-iliskileri-kasitli-olarak-bozmaya-calisiyor-1082169726.html
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batı, sergey lavrov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, terör, terör saldırısı, izvestiya, izvestiya, izvestiya, crocus city hall, işid
batı, sergey lavrov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, terör, terör saldırısı, izvestiya, izvestiya, izvestiya, crocus city hall, işid

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, ısrarla Ukrayna'yı aklamaya çalışıyor

01:39 29.03.2024
© AA / Mehmet Ali Özcan3. Antalya Diplomasi Forumu, 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ADF Talks'a katılarak konuşma yaptı.
3. Antalya Diplomasi Forumu, 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ADF Talks'a katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Crocus City’ye düzenlenen terör saldırısıyla Ukrayna’nın ilgisi olmadığına yönelik ısrarcı çabalarının sinir bozucu hale geldiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İzvestia gazetesine verdiği röportajda, Rusya’nın Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısından kimin yararlanabileceğine ilişkin değerlendirmelerinde Ukrayna'yı hariç tutamayacağını söyledi.
Lavrov, "Batı, bizi yalnızca kamuoyu önünde değil, aynı zamanda diplomatik misyonlarımız aracılığıyla yapılan temaslarda da Ukrayna'dan şüphelenmeye gerek olmadığı yönünde aktif ve şüpheci bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. Nedenini açıklamadan. Mantık açısından bakıldığında, bunun kime fayda sağladığı sorusuna yanıt verirken Ukrayna'yı hariç tutamayız” dedi.
Terör saldırısına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü anımsatan Lavrov, "Soruşturma tamamlanıncaya kadar kesin bir sonuca varmayacağımızı defalarca söyledik. Soruşturma birimleri olgular üzerinde çalışıyor, yeni koşullar ortaya çıkıyor. Ancak bariz versiyonları hariç tutma hakkımız yok. Üstelik, terör eylemini gerçekleştiren şahıslar gözaltına alındıklarında Ukrayna'ya kaçıyorlardı” diye konuştu.
Batı'nın aktif olarak herkesi bunun IŞİD’in (Rusya’da yasaklı terör örgütü) işi olduğuna ve başta Ukrayna olmak üzere başka hiç kimseden şüphelenilmemesi gerektiğine ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Lavrov, “Bu ülkenin terör eylemiyle bir ilgisi olmadığını doğrudan ve sıkça dile getiriyorlar. Bu sinir bozucu hale geliyor" vurgusu yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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