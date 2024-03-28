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Dışişleri Bakanı Lavrov: Ermeni yetkililer Rusya ile ilişkileri kasıtlı olarak bozmaya çalışıyor
Dışişleri Bakanı Lavrov: Ermeni yetkililer Rusya ile ilişkileri kasıtlı olarak bozmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan yönetiminin zorlama bahanelerle kasıtlı olarak Rusya ile ilişkilerin bozulmasına yol açtığını söyledi. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T19:17+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin durumunun Moskova ile ilişkileri kasıtlı olarak bozan Erivan yönetiminin tutumu nedeniyle iyimserlik uyandırmadığını vurguladı. Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Lavrov açıklamasında Erivan'ın bu tutumu, Gümrü'deki askeri üs bölgesinde görev yapan Rus askerlerine, sınır muhafızlarına ve bir bütün olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne yönelik iftiralarda kendini gösterdiğini dile getirdi.Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan'ın çıkarlarını zor durumlarda defalarca savunan ve Azerbaycan ile ilişkilerindeki gerginliği azaltmak için 2021'de ülkeye barışı koruma misyonunu göndermeye hazır olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden bahsetmediğini belirtti.Lavrov açıklamasında, bu misyonun görev süresinin 2021 Sonbaharında Erivan'da yapılan bir bakanlar toplantısında kararlaştırıldığını ve ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uzlaşma olmadığını söyleyerek benzer bir AB misyonunu ülkeye çağırdığını hatırlatarak daha sonra bu misyonun iki katına çıkarıldığını, şimdi de Norveç, Kanada ve ABD'den askerlerin gönderilerek AB misyonunun bir NATO misyonuna dönüştürüldüğünü de sözlerine ekledi.Rus Dışişleri Lavrov konuşmasında özetle, "Son birkaç yıldır yaşanan tüm bu hikaye hem Paşinyan hem de kurmayları ve Ermenistan parlamentosu yönetimi tarafından çarpıtılıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240328/zaharova-ermenistan-batinin-kafkasyadaki-tehlikeli-planlari-icin-bir-arac-haline-getiriliyor-1082157181.html
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rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ermenistan, nikol paşinyan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), gümrü, norveç, kanada, abd, azerbaycan, rus barış gücü, nato, ab, avrupa birliği
rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ermenistan, nikol paşinyan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), gümrü, norveç, kanada, abd, azerbaycan, rus barış gücü, nato, ab, avrupa birliği

Dışişleri Bakanı Lavrov: Ermeni yetkililer Rusya ile ilişkileri kasıtlı olarak bozmaya çalışıyor

19:17 28.03.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan yönetiminin zorlama bahanelerle kasıtlı olarak Rusya ile ilişkilerin bozulmasına yol açtığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin durumunun Moskova ile ilişkileri kasıtlı olarak bozan Erivan yönetiminin tutumu nedeniyle iyimserlik uyandırmadığını vurguladı.
Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ermenistan'daki mevcut durum hakkında daha önce de yorum yapmak zorunda kalmıştım: Bu durum kesinlikle iyimserlik uyandırmıyor. Açıkça söylemek gerekirse, Ermenistan yönetimi zorlama bahanelerle, son üç-üç buçuk yılın tarihini çarpıtarak kasıtlı olarak Rusya Federasyonu ile ilişkilerin çöküşüne doğru yol alıyor.

Lavrov açıklamasında Erivan'ın bu tutumu, Gümrü'deki askeri üs bölgesinde görev yapan Rus askerlerine, sınır muhafızlarına ve bir bütün olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne yönelik iftiralarda kendini gösterdiğini dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan'ın çıkarlarını zor durumlarda defalarca savunan ve Azerbaycan ile ilişkilerindeki gerginliği azaltmak için 2021'de ülkeye barışı koruma misyonunu göndermeye hazır olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden bahsetmediğini belirtti.
Lavrov açıklamasında, bu misyonun görev süresinin 2021 Sonbaharında Erivan'da yapılan bir bakanlar toplantısında kararlaştırıldığını ve ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uzlaşma olmadığını söyleyerek benzer bir AB misyonunu ülkeye çağırdığını hatırlatarak daha sonra bu misyonun iki katına çıkarıldığını, şimdi de Norveç, Kanada ve ABD'den askerlerin gönderilerek AB misyonunun bir NATO misyonuna dönüştürüldüğünü de sözlerine ekledi.
Rus Dışişleri Lavrov konuşmasında özetle, "Son birkaç yıldır yaşanan tüm bu hikaye hem Paşinyan hem de kurmayları ve Ermenistan parlamentosu yönetimi tarafından çarpıtılıyor" dedi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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