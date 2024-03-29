https://sputniknews.com.tr/20240329/rtukten-secim-hatirlatmasi-bugun-2359da-basliyor-1082204290.html

RTÜK'ten seçim hatırlatması: Bugün 23.59'da başlıyor

RTÜK'ten seçim hatırlatması: Bugün 23.59'da başlıyor

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T16:36+0300

2024-03-29T16:36+0300

2024-03-29T16:36+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

rtük

yasak

seçim

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240329/ak-partili-ali-ihsan-yavuz-secim-sonuclarini-cok-hizli-alacagiz-1082194965.html

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Sputnik Türkiye

rtük, yasak, seçim