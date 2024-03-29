https://sputniknews.com.tr/20240329/rtukten-secim-hatirlatmasi-bugun-2359da-basliyor-1082204290.html
RTÜK'ten seçim hatırlatması: Bugün 23.59'da başlıyor
RTÜK'ten seçim hatırlatması: Bugün 23.59'da başlıyor
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T16:36+0300
2024-03-29T16:36+0300
2024-03-29T16:36+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
rtük
yasak
seçim
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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ak-partili-ali-ihsan-yavuz-secim-sonuclarini-cok-hizli-alacagiz-1082194965.html
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rtük, yasak, seçim
RTÜK'ten seçim hatırlatması: Bugün 23.59'da başlıyor
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği siyasi reklam yasaklarına bu gece yarısı itibarıyla başlanacağını hatırlattı.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız." ifadelerini kullandı.