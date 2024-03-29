https://sputniknews.com.tr/20240329/papa-francis-mahkumlarin-ayaklarini-yikadi-ilk-kez-sadece-kadinlar-vardi-1082185886.html

Papa Francis mahkumların ayaklarını yıkadı: İlk kez sadece kadınlar vardı

Papa Francis mahkumların ayaklarını yıkadı: İlk kez sadece kadınlar vardı

Sputnik Türkiye

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Katoliklerin bu hafta sonu kutlamaya hazırlandığı Paskalya Yortusu ritüelleri çerçevesinde 12 mahkumun ayağını... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T10:14+0300

2024-03-29T10:14+0300

2024-03-29T10:14+0300

dünya

papa francis

katolik

katolik kilisesi

paskalya

paskalya yortusu

ayak

ayak yıkama

vatikan

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Paskalya’dan önceki 'Kutsal Perşembe' olarak anılan günde Roma'daki Rebbibia cezaevine giden Papa Francis, burada 12 kadın mahkumun ayağını yıkayıp öptü.VaticanNews'un haberinde, Papa’nın ayaklarını yıkadığı mahkumların İtalyan, Rus, Bulgar, Nijeryalı, Ukraynalı, Perulu ve Bosna Hersekli olduğu belirtildi.'Devrim yaptı'Dünkü ritüelin sadece kadınların ayaklarının yıkanması ve farklı dinlerden kişilerin bulunması açısından bir ilk olduğu belirtildi. ABD basınında Papa'nın böylece bu kutsal ritüelde bir 'devrim' yaptığının altı çizildi. Daha önce papalar, bu ritüeli yalnızca Katolik erkeklerle ve yalnızca bir Roma bazilikasında gerçekleştiriyordu.'Tekerlekli sandalyede yıkadı'87 yaşındaki Papa'nın son dönemde artan sağlık sorunları nedeniyle ritüeli tekerlekli sandalyede gerçekleştirdiği görüldü. CBS'nin haberinde cezaevinde ritüel için özel bir yüksek platform kurulduğu ve böylece Papa'nın kadınların ayaklarını eğilmeden yıkayabilmesinin sağlandığı ifade edildi.Hz. İsa'nın, çarmıha gerilmeden bir gün önce sevgisini göstermek için 12 havarisinin ayağını yıkamasıyla başlayan Paskalya ritüelini sürdüren Papa Francis, önceki papaların aksine rahiplerin yerine yardıma muhtaçlar ya da mahkumların ayağını yıkamayı tercih ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240310/papa-francisten-ukraynaya-kaybeden-taraf-beyaz-bayragi-kaldirma-cesaretini-gosterebilmeli-1081549830.html

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papa francis, katolik, katolik kilisesi, paskalya, paskalya yortusu, ayak, ayak yıkama, vatikan