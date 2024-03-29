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Papa Francis mahkumların ayaklarını yıkadı: İlk kez sadece kadınlar vardı
Papa Francis mahkumların ayaklarını yıkadı: İlk kez sadece kadınlar vardı
Sputnik Türkiye
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Katoliklerin bu hafta sonu kutlamaya hazırlandığı Paskalya Yortusu ritüelleri çerçevesinde 12 mahkumun ayağını... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T10:14+0300
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dünya
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ayak yıkama
vatikan
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Paskalya’dan önceki 'Kutsal Perşembe' olarak anılan günde Roma'daki Rebbibia cezaevine giden Papa Francis, burada 12 kadın mahkumun ayağını yıkayıp öptü.VaticanNews'un haberinde, Papa’nın ayaklarını yıkadığı mahkumların İtalyan, Rus, Bulgar, Nijeryalı, Ukraynalı, Perulu ve Bosna Hersekli olduğu belirtildi.'Devrim yaptı'Dünkü ritüelin sadece kadınların ayaklarının yıkanması ve farklı dinlerden kişilerin bulunması açısından bir ilk olduğu belirtildi. ABD basınında Papa'nın böylece bu kutsal ritüelde bir 'devrim' yaptığının altı çizildi. Daha önce papalar, bu ritüeli yalnızca Katolik erkeklerle ve yalnızca bir Roma bazilikasında gerçekleştiriyordu.'Tekerlekli sandalyede yıkadı'87 yaşındaki Papa'nın son dönemde artan sağlık sorunları nedeniyle ritüeli tekerlekli sandalyede gerçekleştirdiği görüldü. CBS'nin haberinde cezaevinde ritüel için özel bir yüksek platform kurulduğu ve böylece Papa'nın kadınların ayaklarını eğilmeden yıkayabilmesinin sağlandığı ifade edildi.Hz. İsa'nın, çarmıha gerilmeden bir gün önce sevgisini göstermek için 12 havarisinin ayağını yıkamasıyla başlayan Paskalya ritüelini sürdüren Papa Francis, önceki papaların aksine rahiplerin yerine yardıma muhtaçlar ya da mahkumların ayağını yıkamayı tercih ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240310/papa-francisten-ukraynaya-kaybeden-taraf-beyaz-bayragi-kaldirma-cesaretini-gosterebilmeli-1081549830.html
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papa francis, katolik, katolik kilisesi, paskalya, paskalya yortusu, ayak, ayak yıkama, vatikan
papa francis, katolik, katolik kilisesi, paskalya, paskalya yortusu, ayak, ayak yıkama, vatikan

Papa Francis mahkumların ayaklarını yıkadı: İlk kez sadece kadınlar vardı

10:14 29.03.2024
© AP Photo / Gregorio BorgiaKatoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya yortusundan önceki Kutsal Cuma'da "Haç Yolu (Via Crucis)' ayinini yönetti.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya yortusundan önceki Kutsal Cuma'da Haç Yolu (Via Crucis)' ayinini yönetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Katoliklerin bu hafta sonu kutlamaya hazırlandığı Paskalya Yortusu ritüelleri çerçevesinde 12 mahkumun ayağını yıkadı. Ritüelde ilk kez sadece kadınlar ve farklı dinlerden kişiler vardı.
Paskalya’dan önceki 'Kutsal Perşembe' olarak anılan günde Roma'daki Rebbibia cezaevine giden Papa Francis, burada 12 kadın mahkumun ayağını yıkayıp öptü.
VaticanNews'un haberinde, Papa’nın ayaklarını yıkadığı mahkumların İtalyan, Rus, Bulgar, Nijeryalı, Ukraynalı, Perulu ve Bosna Hersekli olduğu belirtildi.

'Devrim yaptı'

Dünkü ritüelin sadece kadınların ayaklarının yıkanması ve farklı dinlerden kişilerin bulunması açısından bir ilk olduğu belirtildi. ABD basınında Papa'nın böylece bu kutsal ritüelde bir 'devrim' yaptığının altı çizildi.
Daha önce papalar, bu ritüeli yalnızca Katolik erkeklerle ve yalnızca bir Roma bazilikasında gerçekleştiriyordu.

'Tekerlekli sandalyede yıkadı'

87 yaşındaki Papa'nın son dönemde artan sağlık sorunları nedeniyle ritüeli tekerlekli sandalyede gerçekleştirdiği görüldü. CBS'nin haberinde cezaevinde ritüel için özel bir yüksek platform kurulduğu ve böylece Papa'nın kadınların ayaklarını eğilmeden yıkayabilmesinin sağlandığı ifade edildi.
Hz. İsa'nın, çarmıha gerilmeden bir gün önce sevgisini göstermek için 12 havarisinin ayağını yıkamasıyla başlayan Paskalya ritüelini sürdüren Papa Francis, önceki papaların aksine rahiplerin yerine yardıma muhtaçlar ya da mahkumların ayağını yıkamayı tercih ediyor.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya yortusundan önceki Kutsal Cuma'da Haç Yolu (Via Crucis)' ayinini yönetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
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