https://sputniknews.com.tr/20240310/papa-francisten-ukraynaya-kaybeden-taraf-beyaz-bayragi-kaldirma-cesaretini-gosterebilmeli-1081549830.html
Papa Francis’ten Ukrayna'ya: Kaybeden taraf beyaz bayrağı kaldırma cesaretini gösterebilmeli
Papa Francis’ten Ukrayna'ya: Kaybeden taraf beyaz bayrağı kaldırma cesaretini gösterebilmeli
Sputnik Türkiye
Papa Francis, Ukrayna'daki çatışmada kaybeden tarafın bunu kabul etme cesaretini göstermesi ve müzakerelere başlamayı kabul etmesi gerektiğini belirtti. 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T00:44+0300
2024-03-10T00:44+0300
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Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis, İsviçre’de yayın yapan RSI televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna'daki çatışmada kaybeden tarafın beyaz bayrağı kaldırma cesaretini göstermesi ve barış görüşmelerine başlamayı kabul etmesi gerektiğini söyledi.‘Ukrayna'da konuşulan teslimiyet konusuna yönelik tutumla’ ilgili soruyu Papa Francis, “Bu bir değerlendirmedir. Ama bence durumu gören, insanları düşünen, beyaz bayrağı kaldırıp müzakere etme cesaretine sahip olan daha güçlüdür” şeklinde yanıtladı.Papa Francis, “Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere etmek mümkün. ‘Müzakere’ kelimesi cesarettir. Kaybettiğinizde, işlerin ters gittiğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Bunu yapmaktan utanıyorsunuz ama devam etmesi kaç ölümle sonuçlanacak? Zamanında müzakere etmek, arabuluculuk yapacak ülkeler aramak gerekiyor” dedi.Başta Türkiye olmak üzere, şu anda Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için arabuluculuk yapmak isteyen çok ülke olduğunu belirten Papa, “Durum daha da kötüleşmeden müzakere etmekten utanılmamalı” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240309/fransa-ukraynaya-asker-gondermeye-hazir-ulkelerden-olusan-bir-ittifak-kuruyor-1081549026.html
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papa francis, türkiye, ukrayna, rusya, ab, nato, teslim, teslim olma
Papa Francis’ten Ukrayna'ya: Kaybeden taraf beyaz bayrağı kaldırma cesaretini gösterebilmeli
Papa Francis, Ukrayna'daki çatışmada kaybeden tarafın bunu kabul etme cesaretini göstermesi ve müzakerelere başlamayı kabul etmesi gerektiğini belirtti.
Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis, İsviçre’de yayın yapan RSI televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna'daki çatışmada kaybeden tarafın beyaz bayrağı kaldırma cesaretini göstermesi ve barış görüşmelerine başlamayı kabul etmesi gerektiğini söyledi.
‘Ukrayna'da konuşulan teslimiyet konusuna yönelik tutumla’ ilgili soruyu Papa Francis, “Bu bir değerlendirmedir. Ama bence durumu gören, insanları düşünen, beyaz bayrağı kaldırıp müzakere etme cesaretine sahip olan daha güçlüdür” şeklinde yanıtladı.
Papa Francis, “Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere etmek mümkün. ‘Müzakere’ kelimesi cesarettir. Kaybettiğinizde, işlerin ters gittiğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Bunu yapmaktan utanıyorsunuz ama devam etmesi kaç ölümle sonuçlanacak? Zamanında müzakere etmek, arabuluculuk yapacak ülkeler aramak gerekiyor” dedi.
Başta Türkiye olmak üzere, şu anda Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için arabuluculuk yapmak isteyen çok ülke olduğunu belirten Papa, “Durum daha da kötüleşmeden müzakere etmekten utanılmamalı” ifadesini kullandı.