https://sputniknews.com.tr/20240329/ozelden-bana-abla-mabla-demeyin-diyen-aksenere-cani-sag-olsun-ablam-benim-1082214768.html

Özel'den 'Bana abla mabla demeyin' diyen Akşener'e: 'Canı sağ olsun, ablam benim'

Özel'den 'Bana abla mabla demeyin' diyen Akşener'e: 'Canı sağ olsun, ablam benim'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti lideri Akşener’in “Bana abla mabla demeyin, istemiyorum” sözlerine ilişkin "Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T21:35+0300

2024-03-29T21:35+0300

2024-03-29T21:44+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

iyi parti

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

meral akşener

özgür özel

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Koza Pazarı Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, kendisine bugüne kadar sahip çıkan hemşerilerine teşekkür etti.CHP lideri Özel, seçim dönemi boyunca emeklilerin sorununu Türkiye'ye duyurmaya çalıştığını, bu sorunları çözmek için yerel seçimlerin önemli olduğunu belirtti.Özgür Özel, "31 Mart günü canı yanan, mağdur olan, yoksullaşan herkesi sandıklarda buluşmaya, bu iktidara bir sarı kart göstermeye davet ediyoruz" dedi.Parti olarak gençleri öncelediklerini vurgulayan Özel, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ve Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'a destek istedi.Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüme 'abla abla' deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım" sözlerine ilişkin, şöyle konuştu:"Geçtiğimiz günlerde Bandırma'da bir mitinge gittik Bandırma'da Balıkesir'in adayı annesinin balkonuna bizlere hakaret eden, yok 'Dem', Mem' diyen bir şey asmış. Dedik ki bu yakışık almamış, doğru değil dedik. Kimseye de kötü söz söylemedik. Sonra dün Meral Hanım çıktı diyor ki efendim birçok şey söyledi. Bana bütün gazeteciler bugün, 'Meral Hanım şöyle dedi, Meral Hanım böyle dedi. Ne cevap vereceksiniz?' Benim tek itirazım biz miting yaparken Atatürk'ün partisine hakaret eden, o afişeydi. Yoksa ben kampanya boyunca asla muhalefete muhalefet etmedim. Muhalefet liderlerine, adaylarına tek kelime söylemedim. Sayın 'Abla' diyeceğim, demeyince, 'abla' de diyordu ama dün kızmış bana 'abla mabla' demeyin demiş. Sayın Genel Başkanıma söyleyeceğim şudur. İstedikleri kadar gelsinler, istedikleri kadar sizi bile yanıltsınlar, bize saldırsınlar. Bende kural şu, 'Eski dosttan düşman olmaz.' Atatürkçü, cumhuriyetçi, vatansever insanlar birbiriyle kavga etmez, birbirine çelme takmaz. Birbirine kötülük yapmaz. Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim."Akşener ne demişti?Akşener, Ankara’nın Keçiören ilçesinde gerçekleştirilen iftar programında CHP'lilerden artık kendisine "Abla" dememelerini istemişti."İşi düşen hemen abla edebiyatına başlıyor” diyen Akşener, sözlerine şöyle konuşmuştu: “Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüne ‘abla, abla’ deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım. İYİ Partililere CHP’ye kazandırdığı sürece iyi insanlar deyip kendi yolumuzda yürüdüğümüzde ‘bunlar AKP’li, faşist ve sağcı’ diye saldırmalarından artık bıktım. Beni, partimi ve bizi destekleyen vatandaşlarımızı sürekli CHP’ye bir şeyler kazandırmak zorunda olan paryalar olarak görme şımarıklığından da artık usandım. Bana abla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demeniz beni samimiyetle ablası, kardeşi ve annesi gören milletimize yapılmış koca bir hakarettir.”

https://sputniknews.com.tr/20240328/meral-aksenerden-chpye-bana-abla-mabla-demeyin-artik-1082173996.html

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iyi parti, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, özgür özel