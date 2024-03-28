https://sputniknews.com.tr/20240328/meral-aksenerden-chpye-bana-abla-mabla-demeyin-artik-1082173996.html

Meral Akşener'den CHP'ye: Bana abla mabla demeyin artık

Meral Akşener'den CHP'ye: Bana abla mabla demeyin artık

Sputnik Türkiye

Parti mensuplarıyla iftar programında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'ye yönelik "Bana abla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin bana vıcık vıcık... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

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meral akşener

2024 türkiye yerel seçimleri

abla

özgür özel

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara’nın Keçiören ilçesinde gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Burada konuşan Akşener, her dönemde zorbalığa ve zorbalara karşı durduklarını belirterek, “Milletimizin istikbaline kastedenler mücadele etmek için her türlü fedakarlığı yapanlar olduk. Bir yerde haksızlık gördüğümüz vakit kim olduğuna bakmaksızın hakkı savunanlar, haksızlığa uğrayanların yanında kaya gibi duranlar olduk. 2019 yılında Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifayı bastığı CHP’den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardı. 2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardık. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu” ifadelerini kullandı.'Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur'Seçimlere hür girme kararı aldıklarından beri Antalya’daki ve İstanbul’daki meclis üyelerinin CHP’den liste garantisiyle istifa ettirildiğini ifade eden Akşener, “Pazarlıkların en çirkini burada Ankara'da oldu. Hatta ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında kendi ağzıyla olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın şu anda kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Bundan daha 12 ay önce görmek isteyipte maalesef göremediğimiz bu cesarete de ayrıca şaşırdım. Bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur” açıklamasında bulundu.'Bana abla demeyin, istemiyorum'"İşi düşen hemen abla edebiyatına başlıyor” diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için ise "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240320/iyi-parti-lideri-aksener-erdogan-ben-tek-onlar-hepsi-dedi-ve-biz-kazanamadik-1081857319.html

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meral akşener, abla, özgür özel