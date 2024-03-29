https://sputniknews.com.tr/20240329/orhan-gencebay-ataturkten-sonra-en-buyuk-basariya-imza-atan-kisi-cumhurbaskanimiz-1082195484.html
Orhan Gencebay: Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi Cumhurbaşkanımız
Orhan Gencebay: Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi Cumhurbaşkanımız
Sputnik Türkiye
Orhan Gencebay, Cumhur Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi Cumhurbaşkanımız. Allah... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T13:44+0300
2024-03-29T13:44+0300
2024-03-29T13:44+0300
yaşam
orhan gencebay
recep tayyip erdoğan
atatürk
murat kurum
ak parti
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Gencebay, dün AK Parti’nin seçim çalışmalarından olan bir iftar programına katıldı. Burada AKP’nin adayı Murat Kurum ile sahneye çıkan Gencebay, sarılarak poz verdi.Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Gencebay, "İstanbul çok önemli ve zengin bir şehir, böyle bir şehre ancak Kurum gibi başarılı bir isim yakışır" dedi. Gencebay sözlerine şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230517/orhan-gencebay-hayatini-kaybetti-haberlerine-yalanlama-1071195885.html
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orhan gencebay, recep tayyip erdoğan, atatürk, murat kurum, ak parti
orhan gencebay, recep tayyip erdoğan, atatürk, murat kurum, ak parti
Orhan Gencebay: Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi Cumhurbaşkanımız
Orhan Gencebay, Cumhur Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi Cumhurbaşkanımız. Allah ondan razı olsun” dedi.
Gencebay, dün AK Parti’nin seçim çalışmalarından olan bir iftar programına katıldı. Burada AKP’nin adayı Murat Kurum ile sahneye çıkan Gencebay, sarılarak poz verdi.
Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Gencebay, "İstanbul çok önemli ve zengin bir şehir, böyle bir şehre ancak Kurum gibi başarılı bir isim yakışır" dedi. Gencebay sözlerine şöyle devam etti:
"İstanbul dünyanın göz bebeği olan bir şehir. Bu şehri yönetmek de her açıdan uzmanlık gerektirir. Murat Kurum hem genç hem de çok yetenekli. Bakanlığı döneminde yaptıkları ortada. İstanbul'un sorunlarını yakından biliyor. Belediyecilik hizmet işidir. Murat kardeşimin İstanbul'a çok iyi hizmetler yapacağına inanıyorum. Bundan dolayı da onun için seçim şarkısı yaparak, kendisine hediye ettim. Cumhur İttifakı, İstanbul için çok doğru bir aday gösterdi. Vatana hizmettir asıl olan, insani değerlerle bunu yapmaktır önemli olan. Bu ülkeye kim yarar sağladığıysa Allah ondan razı olsun. 65 yıldır ülke siyasetini yakından takip eden biri olarak şunu söyleyeyim, eskiden Türkiye şamar oğlanı gibiydi, şimdi ise dünyada söz sahibi olan bir ülke konumunda. Bunu da yapan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ekibidir. Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi Cumhurbaşkanımız. Allah ondan razı olsun."