Orhan Gencebay: Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi Cumhurbaşkanımız

"İstanbul dünyanın göz bebeği olan bir şehir. Bu şehri yönetmek de her açıdan uzmanlık gerektirir. Murat Kurum hem genç hem de çok yetenekli. Bakanlığı döneminde yaptıkları ortada. İstanbul'un sorunlarını yakından biliyor. Belediyecilik hizmet işidir. Murat kardeşimin İstanbul'a çok iyi hizmetler yapacağına inanıyorum. Bundan dolayı da onun için seçim şarkısı yaparak, kendisine hediye ettim. Cumhur İttifakı, İstanbul için çok doğru bir aday gösterdi. Vatana hizmettir asıl olan, insani değerlerle bunu yapmaktır önemli olan. Bu ülkeye kim yarar sağladığıysa Allah ondan razı olsun. 65 yıldır ülke siyasetini yakından takip eden biri olarak şunu söyleyeyim, eskiden Türkiye şamar oğlanı gibiydi, şimdi ise dünyada söz sahibi olan bir ülke konumunda. Bunu da yapan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ekibidir. Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi Cumhurbaşkanımız. Allah ondan razı olsun."