https://sputniknews.com.tr/20230517/orhan-gencebay-hayatini-kaybetti-haberlerine-yalanlama-1071195885.html
'Orhan Gencebay hayatını kaybetti' haberlerine yalanlama
'Orhan Gencebay hayatını kaybetti' haberlerine yalanlama
Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada paylaşılan haberin gerçek olmadığı açıklandı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T00:59+0300
2023-05-17T00:59+0300
2023-05-17T00:59+0300
yaşam
orhan gencebay
öldü
haber
yalan haber
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Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada bir takım haberler paylaşıldı.Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.
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orhan gencebay, öldü, haber, yalan haber
orhan gencebay, öldü, haber, yalan haber
'Orhan Gencebay hayatını kaybetti' haberlerine yalanlama
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Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada paylaşılan haberin gerçek olmadığı açıklandı.
Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada bir takım haberler paylaşıldı.
Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.