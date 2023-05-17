https://sputniknews.com.tr/20230517/orhan-gencebay-hayatini-kaybetti-haberlerine-yalanlama-1071195885.html

'Orhan Gencebay hayatını kaybetti' haberlerine yalanlama

'Orhan Gencebay hayatını kaybetti' haberlerine yalanlama

Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada paylaşılan haberin gerçek olmadığı açıklandı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

orhan gencebay

öldü

haber

yalan haber

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Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada bir takım haberler paylaşıldı.Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.

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2023

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Sputnik Türkiye

orhan gencebay, öldü, haber, yalan haber