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https://sputniknews.com.tr/20230517/orhan-gencebay-hayatini-kaybetti-haberlerine-yalanlama-1071195885.html
'Orhan Gencebay hayatını kaybetti' haberlerine yalanlama
'Orhan Gencebay hayatını kaybetti' haberlerine yalanlama
Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada paylaşılan haberin gerçek olmadığı açıklandı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada bir takım haberler paylaşıldı.Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.
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orhan gencebay, öldü, haber, yalan haber
orhan gencebay, öldü, haber, yalan haber

'Orhan Gencebay hayatını kaybetti' haberlerine yalanlama

00:59 17.05.2023
© AAOrhan Gencebay
Orhan Gencebay - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
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Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada paylaşılan haberin gerçek olmadığı açıklandı.
Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada bir takım haberler paylaşıldı.
Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.
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