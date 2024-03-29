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Ölümünden yıllar sonra Müslüm Gürses albümü geliyor: Hiç duyulmamış yeni şarkıları yayınlanacak
Ölümünden yıllar sonra Müslüm Gürses albümü geliyor: Hiç duyulmamış yeni şarkıları yayınlanacak
Sputnik Türkiye
Türkiye müzik tarihinin efsanesi, hayata veda edişinin 11'inci yılında yepyeni şarkıları ve kendi sesiyle yeniden hayranlarıyla buluşacak. Gürses'in müzik... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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Müslüm Gürses'in daha önce seslendirip hiçbir yerde paylaşmadığı Elenor Müzik arşivinde özenle saklanan şarkılar 'Tozlu Raflar' isimli albümde bir araya geliyor ve usta sanatçının eşsiz yorumu yeniden hayranlarıyla buluşuyor. 6 farklı şarkıdan oluşan 'Tozlu Raflar' albümü yakında tüm müzik platformlarında yerini alacak.18 Nisan Perşembe gecesi tüm müzik platformlarında dinleyiciyle bulaşacak olan şarkıların isimleri de önümüzdeki günlerde açıklanacak.Müslüm Gürses kimdir?Müslüm Gürses, Türk halk müziği ve arabesk müziğin önemli isimlerinden biridir. Müslüm Gürses, Türk halk müziğine getirdiği yenilikler ve kendine özgü yorumuyla tanınır.Sanat hayatına 1960'lı yıllarda amatör olarak başlayan Gürses, müzik kariyerine profesyonel olarak 1970'lerin başında adım atmıştır. Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Gürses'in repertuarında birçok duygusal şarkı bulunmaktadır. 'Affet' gibi birçok ünlü eseri bulunan sanatçı, Türkiye'de milyonlarca hayranı tarafından sevilmekte ve hatırlandığı bir sanatçı olarak anılmaktadır. 3 Mart 2013'te İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.
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müslüm gürses, albüm, müzik albümü, şarkı, arabesk, yeni şarkı
müslüm gürses, albüm, müzik albümü, şarkı, arabesk, yeni şarkı

Ölümünden yıllar sonra Müslüm Gürses albümü geliyor: Hiç duyulmamış yeni şarkıları yayınlanacak

13:18 29.03.2024 (güncellendi: 13:40 29.03.2024)
© AA / Elif ÖztürkMüslüm Baba filmi - Müslüm Gürses balmumu figürü
Müslüm Baba filmi - Müslüm Gürses balmumu figürü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AA / Elif Öztürk
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Türkiye müzik tarihinin efsanesi, hayata veda edişinin 11'inci yılında yepyeni şarkıları ve kendi sesiyle yeniden hayranlarıyla buluşacak. Gürses'in müzik şirketi Elenor Müzik, sanatçının daha önce hiç duyulmamış yeni şarkılarını yayınlayacağını duyurdu.
Müslüm Gürses'in daha önce seslendirip hiçbir yerde paylaşmadığı Elenor Müzik arşivinde özenle saklanan şarkılar 'Tozlu Raflar' isimli albümde bir araya geliyor ve usta sanatçının eşsiz yorumu yeniden hayranlarıyla buluşuyor. 6 farklı şarkıdan oluşan 'Tozlu Raflar' albümü yakında tüm müzik platformlarında yerini alacak.
18 Nisan Perşembe gecesi tüm müzik platformlarında dinleyiciyle bulaşacak olan şarkıların isimleri de önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Müslüm Gürses kimdir?

Müslüm Gürses, Türk halk müziği ve arabesk müziğin önemli isimlerinden biridir. Müslüm Gürses, Türk halk müziğine getirdiği yenilikler ve kendine özgü yorumuyla tanınır.
Sanat hayatına 1960'lı yıllarda amatör olarak başlayan Gürses, müzik kariyerine profesyonel olarak 1970'lerin başında adım atmıştır. Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Gürses'in repertuarında birçok duygusal şarkı bulunmaktadır. 'Affet' gibi birçok ünlü eseri bulunan sanatçı, Türkiye'de milyonlarca hayranı tarafından sevilmekte ve hatırlandığı bir sanatçı olarak anılmaktadır. 3 Mart 2013'te İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.
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