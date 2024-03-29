Muharrem İnce'den Özgür Özel'e: İzmir’i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun, dikkat et

“Ben ona şunu söyleyeyim. O zamanlardan ‘DEM’leneceğin belliydi Özgür Özel. Senin o zaman ben seçimi kaybettiğim, HDP’nin barajı aştığını görünce ayakların tavana vurarak sevinç çığlıkları attığını cümle alem biliyor. Onun için daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani İstanbul Belediyesi’nde DEM Partisi’ne grup kurdurmakla meşgulsünüz. Bak Özgür Özel, bırak o günleri, geçmişi fazla karıştırma, CHP’nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Bana bilgi veremediklerini, sistemle, sonuçlarla ilgili bana bilgi veremedikleri için, ikinci tura kaldık mı, kalamadık mı bilmediğim için ortalığa çıkamadığımı, Sayın Engin Altay ile bunu defalarca konuştuğumuzu, kendisinin de açıklamalarının bulunduğunu biliyorsun. Bak İzmir’i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et. Ben seni bu kadar uyarayım.”