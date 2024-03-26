https://sputniknews.com.tr/20240326/muharrem-inceden-ozgur-ozele-sert-secim-gecesi-cevabi-sevinc-naralari-atiyordun-1082058193.html
Muharrem İnce'den Özgür Özel'e sert seçim gecesi cevabı: 'Sevinç naraları atıyordun'
Muharrem İnce'den Özgür Özel'e sert seçim gecesi cevabı: 'Sevinç naraları atıyordun'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu açarak, "Muharrem İnce ortadan kayboldu" dedi. İnce... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T13:24+0300
2024-03-26T13:24+0300
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25 Mart tarihinde Halk TV ekranlarında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında eski seçimleri değerlendirirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 2018 seçimlerinde tüm gece ortadan kaybolduğunu söyledi. Özel, "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı." ifadelerini kullandı.Özel'in konuşması üzerine İnce, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı'na şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240205/muharrem-ince-muhalefet-bu-secim-husrana-ugrayacak-1080444102.html
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muharrem ince, özgür özel, chp, memleket partisi, halk tv, hdp, seçim, türkiye, recep tayyip erdoğan
muharrem ince, özgür özel, chp, memleket partisi, halk tv, hdp, seçim, türkiye, recep tayyip erdoğan
Muharrem İnce'den Özgür Özel'e sert seçim gecesi cevabı: 'Sevinç naraları atıyordun'
13:24 26.03.2024 (güncellendi: 13:25 26.03.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu açarak, "Muharrem İnce ortadan kayboldu" dedi. İnce, Özer'e sosyal medyadan cevap verdi.
25 Mart tarihinde Halk TV ekranlarında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında eski seçimleri değerlendirirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 2018 seçimlerinde tüm gece ortadan kaybolduğunu söyledi.
Özel, "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı." ifadelerini kullandı.
Özel'in konuşması üzerine İnce, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı'na şu yanıtı verdi:
Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın.
Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?