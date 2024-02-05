https://sputniknews.com.tr/20240205/muharrem-ince-muhalefet-bu-secim-husrana-ugrayacak-1080444102.html
Muharrem İnce: Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak
Muharrem İnce: Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak. Gördüklerimi söylüyorum, o kadar yanlış işler yapıyorlar ki şaşkınlıkla izliyorum"... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T23:08+0300
2024-02-05T23:08+0300
2024-02-05T23:08+0300
muharrem ince
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
muhalefet
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gaziantep'teki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.Genel seçimde CHP'nin Gelecek Partisi , Saadet Partisi ve DEVA Partisi'ne 39 milletvekili verdiğini ifade eden İnce, şunları kaydetti:Partisinin ittifakta yer almayacağını bildiren İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirterek, "Onlarla anlaşamadık. Ben onlara 'siyasette ilke' dedim, onlar ilçe istediğimi söyledi. İşin ciddiyetinin ne olduğunu 1 Nisan günü göreceğiz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240126/muharrem-inceden-yerel-secim-icin-chp-karari-ayri-dunyalarin-insaniyiz--1080065770.html
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muharrem ince, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, muhalefet
muharrem ince, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, muhalefet
Muharrem İnce: Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak. Gördüklerimi söylüyorum, o kadar yanlış işler yapıyorlar ki şaşkınlıkla izliyorum" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gaziantep'teki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
Genel seçimde CHP'nin Gelecek Partisi , Saadet Partisi ve DEVA Partisi'ne 39 milletvekili verdiğini ifade eden İnce, şunları kaydetti:
"80'den fazla verdi ama 39'u seçildi. Sonra ayrıldılar, 20 kişi grup kurdu. Sonra bir Sayın Milletvekili vefat etti, grup düştü. Bunun üzerine CHP bir milletvekili daha verdi. Grubu yeniden kurdu. CHP listelerinden seçilen milletvekillerinden birisi, Saadet Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı oldu. İlk açıklaması 'İstanbul'un 5 yılı boşa geçmiştir' oldu. Siz Kızılay mısınız, çeksenize milletvekilini, düşsün grupları. Neden çekmiyorsunuz? Siz nasıl bir ilişki içindesiniz, size bu siyaseti kim öğretti, niye kendinize işkence yaptırıyorsunuz? Hem sizin listenizden seçilecek hem size hakaret edecek hem yedek milletvekili vereceksiniz. Ben dünyanın hiçbir yerinden böyle siyaset görmedim. Bu siyaseti, bu kadar düşük düzeyde ilk kez görüyorum. 40 yıldır siyasetçiyim, bu kadar aymazlık, bu kadar iş bilmezlik görmedim. Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak. Gördüklerimi söylüyorum, o kadar yanlış işler yapıyorlar ki şaşkınlıkla izliyorum."
Partisinin ittifakta yer almayacağını bildiren İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirterek, "Onlarla anlaşamadık. Ben onlara 'siyasette ilke' dedim, onlar ilçe istediğimi söyledi. İşin ciddiyetinin ne olduğunu 1 Nisan günü göreceğiz" diye konuştu.