Muharrem İnce: Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak

"80'den fazla verdi ama 39'u seçildi. Sonra ayrıldılar, 20 kişi grup kurdu. Sonra bir Sayın Milletvekili vefat etti, grup düştü. Bunun üzerine CHP bir milletvekili daha verdi. Grubu yeniden kurdu. CHP listelerinden seçilen milletvekillerinden birisi, Saadet Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı oldu. İlk açıklaması 'İstanbul'un 5 yılı boşa geçmiştir' oldu. Siz Kızılay mısınız, çeksenize milletvekilini, düşsün grupları. Neden çekmiyorsunuz? Siz nasıl bir ilişki içindesiniz, size bu siyaseti kim öğretti, niye kendinize işkence yaptırıyorsunuz? Hem sizin listenizden seçilecek hem size hakaret edecek hem yedek milletvekili vereceksiniz. Ben dünyanın hiçbir yerinden böyle siyaset görmedim. Bu siyaseti, bu kadar düşük düzeyde ilk kez görüyorum. 40 yıldır siyasetçiyim, bu kadar aymazlık, bu kadar iş bilmezlik görmedim. Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak. Gördüklerimi söylüyorum, o kadar yanlış işler yapıyorlar ki şaşkınlıkla izliyorum."