https://sputniknews.com.tr/20240126/muharrem-inceden-yerel-secim-icin-chp-karari-ayri-dunyalarin-insaniyiz--1080065770.html

Muharrem İnce'den yerel seçim için CHP kararı: 'Ayrı dünyaların insanıyız'

Muharrem İnce'den yerel seçim için CHP kararı: 'Ayrı dünyaların insanıyız'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ''Kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip, alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız.''... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T14:06+0300

2024-01-26T14:06+0300

2024-01-26T14:06+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

memleket partisi

muharrem ince

yerel seçim

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin kararını verdi.Muharrem İnce, imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını belirtti.İnce, ''Girebileceğimiz her yerde seçime girebilmeyi, alabildiğimiz kadar belediyeyi saflarımıza katmayı istiyoruz.'' ifadesini kullandı.'Siyahla beyaz gibiyiz'İsveç'in NATO üyeliğine onay ve DEM Parti ile ilişkileri nedeniyle CHP'yi eleştiren İnce, ''İttifak yapacak mısınız?'' sorusuna ise "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız? Gençliğimdeki parti gitmiş başka bir yapı gelmiş. Yarın yönetim değişir o zaman bir kez daha bakarız. Ben onlarla aynı dünyanın insanı değil, ayrı dünyaların insanıyız" yanıtını verdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 3 aday adayları bulunduğunu ve Mehmet Sevigen'in de onlardan biri olduğunu belirtti.İnce, Eskişehir, Sakarya, Bilecik, Yalova, Mersin Tarsus adaylarını açıkladı.

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memleket partisi, muharrem ince, yerel seçim