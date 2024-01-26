https://sputniknews.com.tr/20240126/muharrem-inceden-yerel-secim-icin-chp-karari-ayri-dunyalarin-insaniyiz--1080065770.html
Muharrem İnce'den yerel seçim için CHP kararı: 'Ayrı dünyaların insanıyız'
Muharrem İnce'den yerel seçim için CHP kararı: 'Ayrı dünyaların insanıyız'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ''Kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip, alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız.''... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T14:06+0300
2024-01-26T14:06+0300
2024-01-26T14:06+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
memleket partisi
muharrem ince
yerel seçim
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin kararını verdi.Muharrem İnce, imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını belirtti.İnce, ''Girebileceğimiz her yerde seçime girebilmeyi, alabildiğimiz kadar belediyeyi saflarımıza katmayı istiyoruz.'' ifadesini kullandı.'Siyahla beyaz gibiyiz'İsveç'in NATO üyeliğine onay ve DEM Parti ile ilişkileri nedeniyle CHP'yi eleştiren İnce, ''İttifak yapacak mısınız?'' sorusuna ise "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız? Gençliğimdeki parti gitmiş başka bir yapı gelmiş. Yarın yönetim değişir o zaman bir kez daha bakarız. Ben onlarla aynı dünyanın insanı değil, ayrı dünyaların insanıyız" yanıtını verdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 3 aday adayları bulunduğunu ve Mehmet Sevigen'in de onlardan biri olduğunu belirtti.İnce, Eskişehir, Sakarya, Bilecik, Yalova, Mersin Tarsus adaylarını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/iyi-parti-ibb-baskan-adayi-bugra-kavuncudan-imamoglu-aciklamasi-1080044541.html
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memleket partisi, muharrem ince, yerel seçim
memleket partisi, muharrem ince, yerel seçim
Muharrem İnce'den yerel seçim için CHP kararı: 'Ayrı dünyaların insanıyız'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ''Kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip, alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız.'' dedi. CHP'yi de eleştiren Muharrem İnce, ittifak sorusuna "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız?" yanıtını verdi. İnce'ye, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den yanıt geldi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin kararını verdi.
Muharrem İnce, imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını belirtti.
İnce, ''Girebileceğimiz her yerde seçime girebilmeyi, alabildiğimiz kadar belediyeyi saflarımıza katmayı istiyoruz.'' ifadesini kullandı.
İsveç'in NATO üyeliğine onay ve DEM Parti ile ilişkileri nedeniyle CHP'yi eleştiren İnce, ''İttifak yapacak mısınız?'' sorusuna ise "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız? Gençliğimdeki parti gitmiş başka bir yapı gelmiş. Yarın yönetim değişir o zaman bir kez daha bakarız. Ben onlarla aynı dünyanın insanı değil, ayrı dünyaların insanıyız" yanıtını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 3 aday adayları bulunduğunu ve Mehmet Sevigen'in de onlardan biri olduğunu belirtti.
İnce, Eskişehir, Sakarya, Bilecik, Yalova, Mersin Tarsus adaylarını açıkladı.