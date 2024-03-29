https://sputniknews.com.tr/20240329/moskovadaki-teror-saldirisinda-yaralanan-bir-kisi-daha-yasamini-yitirdi-olu-sayisi-144e-yukseldi-1082201534.html

Moskova'daki terör saldırısında yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi: Ölü sayısı 144'e yükseldi

Moskova'daki terör saldırısında yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi: Ölü sayısı 144'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Moskova'daki terör saldırısında hastanedeki bir kişi daha hayatını kaybetti. Toplamda 144 kişi, terör saldırısında can vermiş oldu. 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T15:47+0300

2024-03-29T15:47+0300

2024-03-29T15:47+0300

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Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 144'e yükseldi.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, tedavi görenlerden birinin daha bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölü sayıları artabilir Durumu ağır olan 17 kişinin hastanede tedavi görmeye devam ettiğini belirtilirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada saldırıda ölenlerin sayısının 143 olduğunu duyurmuştu.Terör saldırısında soruşturmalar devam ediyor Saldırının Tacikistan uyruklular tarafından yapıldığı açıklanırken, Tacikistan devleti de suçluların bulunması için yardımını sunacağını belirtmişti. Bugün Tacik istihbaratı, 9 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240329/tacikistanda-crocus-saldirisiyla-baglantili-9-kisi-yakalandi-1082196893.html

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rusya, ölü, ölü sayısı, terör, tacikistan, terörist