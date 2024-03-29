https://sputniknews.com.tr/20240329/moskovadaki-teror-saldirisinda-yaralanan-bir-kisi-daha-yasamini-yitirdi-olu-sayisi-144e-yukseldi-1082201534.html
Moskova'daki terör saldırısında yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi: Ölü sayısı 144'e yükseldi
Moskova'daki terör saldırısında yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi: Ölü sayısı 144'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Moskova'daki terör saldırısında hastanedeki bir kişi daha hayatını kaybetti. Toplamda 144 kişi, terör saldırısında can vermiş oldu. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T15:47+0300
2024-03-29T15:47+0300
2024-03-29T15:47+0300
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Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 144'e yükseldi.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, tedavi görenlerden birinin daha bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölü sayıları artabilir Durumu ağır olan 17 kişinin hastanede tedavi görmeye devam ettiğini belirtilirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada saldırıda ölenlerin sayısının 143 olduğunu duyurmuştu.Terör saldırısında soruşturmalar devam ediyor Saldırının Tacikistan uyruklular tarafından yapıldığı açıklanırken, Tacikistan devleti de suçluların bulunması için yardımını sunacağını belirtmişti. Bugün Tacik istihbaratı, 9 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240329/tacikistanda-crocus-saldirisiyla-baglantili-9-kisi-yakalandi-1082196893.html
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rusya, ölü, ölü sayısı, terör, tacikistan, terörist
rusya, ölü, ölü sayısı, terör, tacikistan, terörist
Moskova'daki terör saldırısında yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi: Ölü sayısı 144'e yükseldi
Moskova'daki terör saldırısında hastanedeki bir kişi daha hayatını kaybetti. Toplamda 144 kişi, terör saldırısında can vermiş oldu.
Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 144'e yükseldi.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, tedavi görenlerden birinin daha bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Durumu ağır olan 17 kişinin hastanede tedavi görmeye devam ettiğini belirtilirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada saldırıda ölenlerin sayısının 143 olduğunu duyurmuştu.
Terör saldırısında soruşturmalar devam ediyor
Saldırının Tacikistan uyruklular tarafından yapıldığı açıklanırken, Tacikistan devleti de suçluların bulunması için yardımını sunacağını belirtmişti. Bugün Tacik istihbaratı, 9 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.