https://sputniknews.com.tr/20240329/meb-duyurdu-1-nisan-okullar-tatil-mi-1082181085.html

MEB duyurdu: 1 Nisan okullar tatil mi?

MEB duyurdu: 1 Nisan okullar tatil mi?

Sputnik Türkiye

31 Mart Pazar günü seçimlerde oy kullanılacak sandıkların okullara kurulacak olması ve oy sayma işlemlerinin yapılacak olması nedeniyle '1 Nisan resmi tatil... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T06:54+0300

2024-03-29T06:54+0300

2024-03-29T06:58+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

1 nisan

okul

tatil

resmi tatil

okullar tatil

seçim

31 mart yerel seçimleri

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Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek.1 nisan okullar tatil mi?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edildiğini duyurdu. MEB, 1 Nisan'da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi yazıyı valiliklere gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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