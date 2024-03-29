https://sputniknews.com.tr/20240329/gozler-milli-egitim-bakanliginda-milyonlarca-ogrencinin-girecegi-sinavin-tarihi-degisebilir-1082182114.html
Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda: Milyonlarca öğrencinin gireceği sınavın tarihi değişebilir
Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda: Milyonlarca öğrencinin gireceği sınavın tarihi değişebilir
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerinin 2 Haziran... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T07:44+0300
2024-03-29T07:44+0300
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türkiye
milli eğitim bakanlığı
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
seçim
yerel seçim
sınav
tarih
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Seçimin yenilenmesine karar verilen yerlerde sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak. Ancak aynı tarihte ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında katıldığı merkezi sınav da yapılacak. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) merkezi sınavın tarihini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.Milliyet'in haberine göre, LGS’yi sonraki hafta da yapmak mümkün değil çünkü 8-9 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirilecek. LGS’nin tarihinin değişmesi durumunda sınavın 16 Haziran’a ertelenmesi ihtimaller arasında.Sınav tarihleri daha önce de seçimler nedeniyle değiştirilmişti. 2018’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınmasının ardından seçimler ile YKS’nin tarihleri çakışmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da sınav tarihlerini değiştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240329/meb-duyurdu-1-nisan-okullar-tatil-mi-1082181085.html
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milli eğitim bakanlığı, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), seçim, yerel seçim, sınav, tarih
milli eğitim bakanlığı, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), seçim, yerel seçim, sınav, tarih
Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda: Milyonlarca öğrencinin gireceği sınavın tarihi değişebilir
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi. Peki, LGS ve YKS gibi sınavların tarihi değişebilir mi?
Seçimin yenilenmesine karar verilen yerlerde sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak. Ancak aynı tarihte ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında katıldığı merkezi sınav da yapılacak. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) merkezi sınavın tarihini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.
Milliyet'in haberine göre, LGS’yi sonraki hafta da yapmak mümkün değil çünkü 8-9 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirilecek. LGS’nin tarihinin değişmesi durumunda sınavın 16 Haziran’a ertelenmesi ihtimaller arasında.
Sınav tarihleri daha önce de seçimler nedeniyle değiştirilmişti. 2018’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınmasının ardından seçimler ile YKS’nin tarihleri çakışmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da sınav tarihlerini değiştirmişti.