https://sputniknews.com.tr/20240329/gozler-milli-egitim-bakanliginda-milyonlarca-ogrencinin-girecegi-sinavin-tarihi-degisebilir-1082182114.html

Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda: Milyonlarca öğrencinin gireceği sınavın tarihi değişebilir

Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda: Milyonlarca öğrencinin gireceği sınavın tarihi değişebilir

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerinin 2 Haziran... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T07:44+0300

2024-03-29T07:44+0300

2024-03-29T07:44+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

seçim

yerel seçim

sınav

tarih

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Seçimin yenilenmesine karar verilen yerlerde sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak. Ancak aynı tarihte ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında katıldığı merkezi sınav da yapılacak. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) merkezi sınavın tarihini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.Milliyet'in haberine göre, LGS’yi sonraki hafta da yapmak mümkün değil çünkü 8-9 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirilecek. LGS’nin tarihinin değişmesi durumunda sınavın 16 Haziran’a ertelenmesi ihtimaller arasında.Sınav tarihleri daha önce de seçimler nedeniyle değiştirilmişti. 2018’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınmasının ardından seçimler ile YKS’nin tarihleri çakışmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da sınav tarihlerini değiştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240329/meb-duyurdu-1-nisan-okullar-tatil-mi-1082181085.html

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milli eğitim bakanlığı, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), seçim, yerel seçim, sınav, tarih