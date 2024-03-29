Lavrov: Rusya’nın meşru çıkarları garanti edilirse biz de garanti vermeye hazırız
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışı kapsamında, Rusya’nın meşru çıkarlarının garanti edilmesi halinde bu sürecin diğer katılımcılarına garanti sunmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İzvestiya gazetesine röportajında, Çin’in Ukrayna kriziyle ilgili 2023 Şubat ayında sunduğu ve 12 maddeden oluşan barış planını değerlendirdi. Bu planın makul olduğunu ve Rusya’nın bu belgeye olumlu tepki verdiğini anımsatan Bakan, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Diplomatik açıdan çılgınca olan Zelenskiy formülünün aksine Çin’in bu belgesi, olup bitenlerin sebeplerinin analizine ve bu sebeplerin ortadan kaldırılması ihtiyacına dayanıyor. Bu plan genelden özele mantığıyla oluşturuldu. Avrupa ve dünya genelinde güvenlik alanında karışıklık yaşandığı ve ayrıca bu karışıklık sebebinin BM Anlaşması'nın yerine getirilmemesi olduğu belirtiliyor. Bu, bizim duruşumuzla örtüşüyor.
Çin planında Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatından çok önce başvurduğu tek taraflı yaptırımların da ortadan kaldırılması gereken bir uyarı olduğu belirtildiğini anımsatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu temelde, sürecin tüm katılımcıları için eşit güvenliğin sağlanması -anahtar ifade buydu- konusunda anlaşmaya varmak gerektiği kaydedilmişti. Biz de bu fikirdeyiz. Bu ilkelerin nasıl hayata geçirileceği ancak müzakere masasına oturularak anlaşılabilir. Ancak Zelenskiy ve onun AB, Londra ve ABD’deki efendilerinin uzun süredir ültimatom şeklinde tekrarladıkları ‘barış formülü’ temelinde değil, mevcut güvenlik sorunlarının ciddi bir analizi, karadaki gerçek durumun kabul edilmesi ve Rusya Federasyonu’nun meşru güvenlik çıkarlarının garanti edilmesi temelinde yapılmalı. Biz de süreçteki diğer katılımcıların meşru güvenlik çıkarlarını garanti etmeye hazırız.
Karadaki gerçek durumun herkes tarafından bilindiğini söyleyen Lavrov, “Öncelikle savaş alanındaki durum. İkincisi Novorrosiya ve Donbass’ta yaşayan halkın uluslararası dahil tüm bakış açılarından meşru olan çıkarları. Onların eğitim, medya, Rus dilini kullanma, tarihini ve Büyük Anavatan Savaşı’yla ilgili anılarını koruma hakları Kiev rejimi tarafından ayaklar altına alınmıştı. Bu gerçekleri kabul etmemek olmaz" cümlelerini kaydetti.
‘Batı, Küresel Güney'i Kırım’da soykırım yapmaya davet ediyor’
Ukraynalı politikacıların halihazırda Kırım, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yaşayan insanları alenen infaz etme çağrılarında bulunduğunu anımsatan Lavrov, Ukraynalı bir milletvekilinin parlamentoda yaptığı konuşma sırasında, “Kırım’da en az 25 bin kişi gözler önünde idam edilmeli” sözlerini kullandığına dikkat çekti.
Batı’nın, Küresel Güney ülkelerini Zelenskiy’in ‘barış formülüne’ katılma çağrılarını değerlendiren Lavrov, “Zelenskiy formülünün anlamı buysa şayet bu soykırıma davettir. Afrika, Asya, Latin Amerika’dan meslektaşlarımız nereye davet edildiğini anlamalı” diye kaydetti.
‘BM’nin Karadeniz önerileri sonuçsuz kaldı’
Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin Karadeniz’deki ticari taşımacılıkla ilgili önerileri değerlendiren Lavrov şöyle konuştu:
Bu önerileri hangi şartlarla değerlendirmeye hazır olduğumuzu açıkladık. Elbette karşılıklılık şartıyla. Çünkü 1.5 yıl daha geçerli olan Rusya ve BM arasındaki anlaşmanın hiçbir maddesi uygulanmıyor. Bu anlaşma, Genel Sekreter’in Batı’dan Rusya’nın gübre ve tahıl ihracat yollarına uygulanan yaptırımları kaldırmaya ikna edeceğini garanti ediyor. Bu yerine getirilmedi.
Bakan, “Konumumuz gayet iyi biliniyor. Türkiye yönetimi ve BM’den duyurular ve açıklamalar oldu. Detaylara girmeyeceğim, ama hiçbir sonuç vermedi” diye ekledi.