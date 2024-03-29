https://sputniknews.com.tr/20240329/lavrov-rusyanin-mesru-cikarlari-garanti-edilirse-biz-de-garanti-vermeye-haziriz-1082184302.html

Lavrov: Rusya’nın meşru çıkarları garanti edilirse biz de garanti vermeye hazırız

Lavrov: Rusya’nın meşru çıkarları garanti edilirse biz de garanti vermeye hazırız

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışı kapsamında, Rusya’nın meşru çıkarlarının garanti edilmesi halinde bu sürecin diğer... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T09:42+0300

2024-03-29T09:42+0300

2024-03-29T09:42+0300

ukrayna krizi

rusya

rus dışişleri

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İzvestiya gazetesine röportajında, Çin’in Ukrayna kriziyle ilgili 2023 Şubat ayında sunduğu ve 12 maddeden oluşan barış planını değerlendirdi. Bu planın makul olduğunu ve Rusya’nın bu belgeye olumlu tepki verdiğini anımsatan Bakan, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Çin planında Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatından çok önce başvurduğu tek taraflı yaptırımların da ortadan kaldırılması gereken bir uyarı olduğu belirtildiğini anımsatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Karadaki gerçek durumun herkes tarafından bilindiğini söyleyen Lavrov, “Öncelikle savaş alanındaki durum. İkincisi Novorrosiya ve Donbass’ta yaşayan halkın uluslararası dahil tüm bakış açılarından meşru olan çıkarları. Onların eğitim, medya, Rus dilini kullanma, tarihini ve Büyük Anavatan Savaşı’yla ilgili anılarını koruma hakları Kiev rejimi tarafından ayaklar altına alınmıştı. Bu gerçekleri kabul etmemek olmaz" cümlelerini kaydetti.‘Batı, Küresel Güney'i Kırım’da soykırım yapmaya davet ediyor’Ukraynalı politikacıların halihazırda Kırım, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yaşayan insanları alenen infaz etme çağrılarında bulunduğunu anımsatan Lavrov, Ukraynalı bir milletvekilinin parlamentoda yaptığı konuşma sırasında, “Kırım’da en az 25 bin kişi gözler önünde idam edilmeli” sözlerini kullandığına dikkat çekti.Batı’nın, Küresel Güney ülkelerini Zelenskiy’in ‘barış formülüne’ katılma çağrılarını değerlendiren Lavrov, “Zelenskiy formülünün anlamı buysa şayet bu soykırıma davettir. Afrika, Asya, Latin Amerika’dan meslektaşlarımız nereye davet edildiğini anlamalı” diye kaydetti.‘BM’nin Karadeniz önerileri sonuçsuz kaldı’Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin Karadeniz’deki ticari taşımacılıkla ilgili önerileri değerlendiren Lavrov şöyle konuştu:Bakan, “Konumumuz gayet iyi biliniyor. Türkiye yönetimi ve BM’den duyurular ve açıklamalar oldu. Detaylara girmeyeceğim, ama hiçbir sonuç vermedi” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240328/disisleri-bakani-lavrov-ermeni-yetkililer-rusya-ile-iliskileri-kasitli-olarak-bozmaya-calisiyor-1082169726.html

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