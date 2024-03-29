https://sputniknews.com.tr/20240329/kuzey-kibrista-universite-bolum-baskanligi-yapiyordu-interpol-tarafindan-arandigi-ortaya-cikti-1082195735.html

Kuzey Kıbrıs'ta üniversite bölüm başkanlığı yapıyordu: Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta üniversite bölüm başkanlığı yapıyordu: Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T13:42+0300

2024-03-29T13:42+0300

2024-03-29T13:42+0300

dünya

kıbrıs

kuzey kıbrıs

akademisyen

profesör

kanada

yakın doğu üniversitesi

interpol

cinayet

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Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından cinsel saldırı ve öldürmeye teşebbüs suçlarından dolayı kırmızı bültenle Kanada'da arandığı ortaya çıktı.Aranan akademisyenin Kuveytli olduğu ve 1982 yılında doğduğu da verilen bilgiler arasında. Kuzey Kıbrıs yönetimi karar aldı Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu, Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.

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kıbrıs, kuzey kıbrıs, akademisyen, profesör, kanada, yakın doğu üniversitesi, interpol, cinayet