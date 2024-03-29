https://sputniknews.com.tr/20240329/kuzey-kibrista-universite-bolum-baskanligi-yapiyordu-interpol-tarafindan-arandigi-ortaya-cikti-1082195735.html
Kuzey Kıbrıs'ta üniversite bölüm başkanlığı yapıyordu: Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta üniversite bölüm başkanlığı yapıyordu: Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T13:42+0300
2024-03-29T13:42+0300
2024-03-29T13:42+0300
dünya
kıbrıs
kuzey kıbrıs
akademisyen
profesör
kanada
yakın doğu üniversitesi
interpol
cinayet
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Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından cinsel saldırı ve öldürmeye teşebbüs suçlarından dolayı kırmızı bültenle Kanada'da arandığı ortaya çıktı.Aranan akademisyenin Kuveytli olduğu ve 1982 yılında doğduğu da verilen bilgiler arasında. Kuzey Kıbrıs yönetimi karar aldı Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu, Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/alper-gezeravci-uzaydan-cektigi-kuzey-kibris-fotograflarini-paylasti-1081626620.html
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kıbrıs, kuzey kıbrıs, akademisyen, profesör, kanada, yakın doğu üniversitesi, interpol, cinayet
kıbrıs, kuzey kıbrıs, akademisyen, profesör, kanada, yakın doğu üniversitesi, interpol, cinayet
Kuzey Kıbrıs'ta üniversite bölüm başkanlığı yapıyordu: Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.
Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından cinsel saldırı ve öldürmeye teşebbüs suçlarından dolayı kırmızı bültenle Kanada'da arandığı ortaya çıktı.
Aranan akademisyenin Kuveytli olduğu ve 1982 yılında doğduğu da verilen bilgiler arasında.
Kuzey Kıbrıs yönetimi karar aldı
Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu, Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.