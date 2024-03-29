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Kuzey Kıbrıs'ta üniversite bölüm başkanlığı yapıyordu: Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta üniversite bölüm başkanlığı yapıyordu: Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T13:42+0300
2024-03-29T13:42+0300
dünya
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akademisyen
profesör
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yakın doğu üniversitesi
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Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından cinsel saldırı ve öldürmeye teşebbüs suçlarından dolayı kırmızı bültenle Kanada'da arandığı ortaya çıktı.Aranan akademisyenin Kuveytli olduğu ve 1982 yılında doğduğu da verilen bilgiler arasında. Kuzey Kıbrıs yönetimi karar aldı Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu, Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.
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kıbrıs, kuzey kıbrıs, akademisyen, profesör, kanada, yakın doğu üniversitesi, interpol, cinayet
kıbrıs, kuzey kıbrıs, akademisyen, profesör, kanada, yakın doğu üniversitesi, interpol, cinayet

Kuzey Kıbrıs'ta üniversite bölüm başkanlığı yapıyordu: Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı

13:42 29.03.2024
© SUNA ERDEN-AW172782KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEKİ (KKTC) BİR ÜNİVERSİTEDE BÖLÜM BAŞKANI OLAN PROF. DR. FADİ AL-TURJMAN'IN INTERPOL TARAFINDAN "CİNSEL SALDIRI" VE "ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇLARINDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEKİ (KKTC) BİR ÜNİVERSİTEDE BÖLÜM BAŞKANI OLAN PROF. DR. FADİ AL-TURJMAN'IN INTERPOL TARAFINDAN CİNSEL SALDIRI VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARINDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© SUNA ERDEN-AW172782
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Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.
Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından cinsel saldırı ve öldürmeye teşebbüs suçlarından dolayı kırmızı bültenle Kanada'da arandığı ortaya çıktı.
Aranan akademisyenin Kuveytli olduğu ve 1982 yılında doğduğu da verilen bilgiler arasında.

Kuzey Kıbrıs yönetimi karar aldı

Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu, Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.
Alper Gezeravcı'nın uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
MULTİMEDYA
Alper Gezeravcı uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğraflarını paylaştı
12 Mart, 17:42
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