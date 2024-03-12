Alper Gezeravcı uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğraflarını paylaştı
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğraflarını paylaştı.
Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs'ın uzaydan çektiği fotoğraflarını paylaştı.
© AA / Alper GezeravcıAlper Gezeravcı'nın uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğrafları
1/4
© AA / Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı'nın uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğrafları
© AA / Alper GezeravcıAlper Gezeravcı'nın uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğrafları
2/4
© AA / Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı'nın uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğrafları
© AA / Alper GezeravcıAlper Gezeravcı'nın uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğrafları
3/4
© AA / Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı'nın uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğrafları
© AA / Alper GezeravcıAlper Gezeravcı'nın uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğrafları
4/4
© AA / Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı'nın uzaydan çektiği Kuzey Kıbrıs fotoğrafları