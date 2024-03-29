https://sputniknews.com.tr/20240329/kucukcekmecede-fabrikada-yangin-cok-sayida-ekip-bolgeye-sevk-edildi-1082181731.html
Küçükçekmece'de fabrikada yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Küçükçekmece'de fabrikada yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T07:22+0300
2024-03-29T07:22+0300
2024-03-29T07:22+0300
türkiye
küçükçekmece
fabrika
yangın
itfaiye
itfaiye ekipleri
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MIA „Rosiya Segodnya“
küçükçekmece, fabrika, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri
küçükçekmece, fabrika, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri
Küçükçekmece'de fabrikada yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Ayrıntılar geliyor
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.