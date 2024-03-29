Küçükçekmece'de fabrikada yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

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Ayrıntılar geliyor

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.