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https://sputniknews.com.tr/20240329/kira-gelir-beyannameleri-icin-basvuru-sureleri-uzatildi-1082184487.html
Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Sputnik Türkiye
2023 yılı kira gelir beyannamesi için sona yaklaşıldı. 1 Nisan'da sona ermesi beklenen başvurular 5 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T09:46+0300
2024-03-29T09:46+0300
ekonomi
kira
ev sahibi
beyanname
vergi beyannamesi
kiralık
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Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren beyan dönemi 5 Nisan Cuma akşamı sona eriyor.Beyan zorunluluğu, geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için geçerli.Son tarih ne zaman oldu?GİB'in internet sitesinden, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Buna göre, 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameler ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları" da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebilecek.Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor?2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.Kira beyannamesi nasıl doldurulacak?Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecekler, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecekler.Konut kira gelirlerinde istisna bedeli ne kadar oldu?2023 yılı içerisinde yıllık 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecek. 2024 yılı için ise gelir vergisi istisnası 33 bin lira olarak açıkladı.Beyanname verilmezse ceza var mı?Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240105/kira-gelirinde-vergi-istisnasi-belli-oldu-1079346690.html
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kira geliri vergisi ne zaman ödenir, kira geliri vergisi hesaplama,kira geliri olup kirada oturanlar beyanname örneği,2023 kira gelir vergisi hesaplama.2024 kira gelir vergisi hesaplama,defter beyan sistemi,adre no sorgulama,gib.gov.,hazır beyanname sistemi,kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor?
kira geliri vergisi ne zaman ödenir, kira geliri vergisi hesaplama,kira geliri olup kirada oturanlar beyanname örneği,2023 kira gelir vergisi hesaplama.2024 kira gelir vergisi hesaplama,defter beyan sistemi,adre no sorgulama,gib.gov.,hazır beyanname sistemi,kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor?

Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı

09:46 29.03.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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2023 yılı kira gelir beyannamesi için sona yaklaşıldı. 1 Nisan'da sona ermesi beklenen başvurular 5 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldı.
Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren beyan dönemi 5 Nisan Cuma akşamı sona eriyor.

Beyan zorunluluğu, geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için geçerli.

Son tarih ne zaman oldu?

GİB'in internet sitesinden, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameler ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.

1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları" da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebilecek.

Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor?

2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

Kira beyannamesi nasıl doldurulacak?

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecekler, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecekler.

Konut kira gelirlerinde istisna bedeli ne kadar oldu?

2023 yılı içerisinde yıllık 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecek. 2024 yılı için ise gelir vergisi istisnası 33 bin lira olarak açıkladı.

Beyanname verilmezse ceza var mı?

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
EKONOMİ
Kira gelirinde vergi istisnası belli oldu
5 Ocak, 10:25
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