https://sputniknews.com.tr/20240105/kira-gelirinde-vergi-istisnasi-belli-oldu-1079346690.html

Kira gelirinde vergi istisnası belli oldu

Kira gelirinde vergi istisnası belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, kira gelirinde 2024 yılı için vergi istisnasını 33 bin lira olarak açıkladı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T10:25+0300

2024-01-05T10:25+0300

2024-01-05T10:25+0300

ekonomi

vergi

vergi borcu

vergi dairesi

kira

ev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078892736_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c27042e159d1742675448bf3976c24b5.jpg

Ev sahiplerini ilgilendiren 2024 yılı için gelir vergisi istisnası belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde 2024 yılı için gelir vergisi istisnasını 33 bin lira olarak açıkladıBuna göre evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.33 bin liranın üstünde gelir elde edenler için bu rakam istisna sayılacak. 33 bin liranın üzerindeki meblağ ise vergiye tabi tutulacak.Diğer taraftan kira ödemelerinin elden ya da para transferi olarak değil IBAN'a kira ödemesi olarak gönderilmesi gerektiği belirtildi.Kira geliri beyannamesi verilirken konuta ilişkin yapılan tüm masrafların vergiden düşülebileceği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240104/bakan-simsekten-enflasyonda-dusus-mesaji-1079318180.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vergi, vergi borcu, vergi dairesi, kira, ev