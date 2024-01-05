https://sputniknews.com.tr/20240105/kira-gelirinde-vergi-istisnasi-belli-oldu-1079346690.html
Kira gelirinde vergi istisnası belli oldu
Kira gelirinde vergi istisnası belli oldu
Gelir İdaresi Başkanlığı, kira gelirinde 2024 yılı için vergi istisnasını 33 bin lira olarak açıkladı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T10:25+0300
2024-01-05T10:25+0300
2024-01-05T10:25+0300
ekonomi
vergi
vergi borcu
vergi dairesi
kira
ev
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Ev sahiplerini ilgilendiren 2024 yılı için gelir vergisi istisnası belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde 2024 yılı için gelir vergisi istisnasını 33 bin lira olarak açıkladıBuna göre evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.33 bin liranın üstünde gelir elde edenler için bu rakam istisna sayılacak. 33 bin liranın üzerindeki meblağ ise vergiye tabi tutulacak.Diğer taraftan kira ödemelerinin elden ya da para transferi olarak değil IBAN'a kira ödemesi olarak gönderilmesi gerektiği belirtildi.Kira geliri beyannamesi verilirken konuta ilişkin yapılan tüm masrafların vergiden düşülebileceği bildirildi.
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vergi, vergi borcu, vergi dairesi, kira, ev
vergi, vergi borcu, vergi dairesi, kira, ev
Kira gelirinde vergi istisnası belli oldu
Gelir İdaresi Başkanlığı, kira gelirinde 2024 yılı için vergi istisnasını 33 bin lira olarak açıkladı.
Ev sahiplerini ilgilendiren 2024 yılı için gelir vergisi istisnası belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde 2024 yılı için gelir vergisi istisnasını 33 bin lira olarak açıkladı
Buna göre evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.
33 bin liranın üstünde gelir elde edenler için bu rakam istisna sayılacak. 33 bin liranın üzerindeki meblağ ise vergiye tabi tutulacak.
Diğer taraftan kira ödemelerinin elden ya da para transferi olarak değil IBAN'a kira ödemesi olarak gönderilmesi gerektiği belirtildi.
Kira geliri beyannamesi verilirken konuta ilişkin yapılan tüm masrafların vergiden düşülebileceği bildirildi.