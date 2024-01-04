https://sputniknews.com.tr/20240104/bakan-simsekten-enflasyonda-dusus-mesaji-1079318180.html
Bakan Şimşek'ten enflasyonda düşüş mesajı
Bakan Şimşek'ten enflasyonda düşüş mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'te büyümenin zayıf seyredeceğini ve daha gevşek bir para politikasına geçileceğini söyledi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T11:31+0300
2024-01-04T11:31+0300
2024-01-04T12:51+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine
ekonomi
enflasyon
büyüme
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı MÜSİAD ekonomik değerlendirme toplantısına katıldı.Burada bir konuşma yapan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Kredi notunda artış bekliyoruz'
https://sputniknews.com.tr/20240103/aralik-ayi-enflasyonu-aciklandi-1079275805.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine, ekonomi, enflasyon, büyüme
hazine ve maliye bakanlığı, hazine, ekonomi, enflasyon, büyüme
Bakan Şimşek'ten enflasyonda düşüş mesajı
11:31 04.01.2024 (güncellendi: 12:51 04.01.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'te büyümenin zayıf seyredeceğini ve daha gevşek bir para politikasına geçileceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı MÜSİAD ekonomik değerlendirme toplantısına katıldı.
Burada bir konuşma yapan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"2023'te büyüme Türkiye'de güçlü seyretti. Büyüme kompozisyonu ikinci yarıda dengeliye doğru döndü. Son çeyrekte de bu devam etmiştir. 2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz."
'Kredi notunda artış bekliyoruz'
"Uzun vadeli finansmana erişimde artış başladı, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini atmaya başladık. Türkiye'nin kredi notunda artış bekliyoruz. Vergi reformuyla daha adil bir vergi tabanını arzuluyoruz. Cari açığı iç talebi yumuşatarak azaltacağız. Altın ithalatı normalleşecek, enerjide dışa bağımlılığı azaltıyoruz."