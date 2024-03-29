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JP Morgan'dan borsa uyarısı ve yükselişi engelleyen 5 neden: Seçim sonrası piyasada yön ne olacak?
JP Morgan'dan borsa uyarısı ve yükselişi engelleyen 5 neden: Seçim sonrası piyasada yön ne olacak?
Sputnik Türkiye
Borsa son 1 aylık süre içerisinde kararsız seyrini koruyor. JPMorgan stratejistine göre yatırımcıların en iyi performans gösteren hisselerde kalabalıklaşması... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T10:46+0300
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JPMorgan’ın küresel hisse stratejistine göre en iyi performans gösteren hisselerde yatırımcıların kümelenmesi ani bir düzeltme riskini artırıyor.Banka stratejisti Dubravko Lakos-Bujas müşterilerine çarşamba günü yayımladığı notta yatırımcıları momentum trade hareketi durakladığında 'yanlış tarafta sıkışıp kalabilecekleri' konusunda uyardı.Lakos-Bujas yatırımcıların, portföylerinin risk yönetimi hakkında düşünmeleri gerektiğini belirtirken varlıkların çeşitlendirilmesi çağrısı yaptı.Düzeltmenin ani bir şekilde ortaya çıkabileceğini savunan Lakos-Bujas bunu “Büyük bir fon bazı pozisyonlarını azaltmaya başlar, ikinci bir fon bunu duyar ve yeniden pozisyon almaya çalışır, üçüncü fon buna hazırlıksız yakalanır. Bir sonraki aşamayı biliyorsunuz; çok daha büyük bir momentum çözülmesi yaşamaya başlarız” sözleriyle tarif etti.Lakos-Bujas’ın uyarısı S&amp;P 500 endeksinin ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 10 getiri sağlamaya ilerlediği bir dönemde geldi.BİST'te durum ne?Şubat ayının sonlarına doğru 9 bin 450 puan ile tarihi zirveyi gören ve ardından geri çekilen BIST 100 endeksi seçim öncesi kararsız seyrini sürdürüyor. Endeks 9 bin puan seviyesi civarında yön bulmaya çalışıyor.Finansal danışmanlık kurucu ortağı Belgin Maviş, Milliyet'e verdiği röportajda, “Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde belirsizlik sürüyor. Özellikle yerli yatırımcı ve yabancı yatırımcının piyasa üzerindeki ağırlığı belirsizliğini koruyor. Şu da bir gerçek; yabancılar 5 haftalık satış sonrasında bu yılın en büyük hisse alımını gerçekleştirdi. Cuma ve pazartesi günü Kutsal Cuma tatili nedeniyle yurt dışı piyasalar tatilde olacak. O yüzden yerli yatırımcının ağırlığını biraz daha göreceğiz" dedi ve ekledi:Borsada yükselişi engelleyen 5 nedenSeçim sonrası borsada ne olur?Bosadaki hangi sektörler cazip?
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jp morgan, sektör, borsa, borsa istanbul, bist, banka, hisse, yatırım, yatırımcı
jp morgan, sektör, borsa, borsa istanbul, bist, banka, hisse, yatırım, yatırımcı

JP Morgan'dan borsa uyarısı ve yükselişi engelleyen 5 neden: Seçim sonrası piyasada yön ne olacak?

10:46 29.03.2024
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Borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AA
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Borsa son 1 aylık süre içerisinde kararsız seyrini koruyor. JPMorgan stratejistine göre yatırımcıların en iyi performans gösteren hisselerde kalabalıklaşması düzeltme riskini artırıyor. Peki şu anda borsadaki yükselişi engelleyen unsurlar ne? Seçim sonrası piyasada beklentiler neler?
JPMorgan’ın küresel hisse stratejistine göre en iyi performans gösteren hisselerde yatırımcıların kümelenmesi ani bir düzeltme riskini artırıyor.
Banka stratejisti Dubravko Lakos-Bujas müşterilerine çarşamba günü yayımladığı notta yatırımcıları momentum trade hareketi durakladığında 'yanlış tarafta sıkışıp kalabilecekleri' konusunda uyardı.
Lakos-Bujas yatırımcıların, portföylerinin risk yönetimi hakkında düşünmeleri gerektiğini belirtirken varlıkların çeşitlendirilmesi çağrısı yaptı.
Düzeltmenin ani bir şekilde ortaya çıkabileceğini savunan Lakos-Bujas bunu “Büyük bir fon bazı pozisyonlarını azaltmaya başlar, ikinci bir fon bunu duyar ve yeniden pozisyon almaya çalışır, üçüncü fon buna hazırlıksız yakalanır. Bir sonraki aşamayı biliyorsunuz; çok daha büyük bir momentum çözülmesi yaşamaya başlarız” sözleriyle tarif etti.
Lakos-Bujas’ın uyarısı S&P 500 endeksinin ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 10 getiri sağlamaya ilerlediği bir dönemde geldi.

BİST'te durum ne?

Şubat ayının sonlarına doğru 9 bin 450 puan ile tarihi zirveyi gören ve ardından geri çekilen BIST 100 endeksi seçim öncesi kararsız seyrini sürdürüyor. Endeks 9 bin puan seviyesi civarında yön bulmaya çalışıyor.
Finansal danışmanlık kurucu ortağı Belgin Maviş, Milliyet'e verdiği röportajda, “Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde belirsizlik sürüyor. Özellikle yerli yatırımcı ve yabancı yatırımcının piyasa üzerindeki ağırlığı belirsizliğini koruyor. Şu da bir gerçek; yabancılar 5 haftalık satış sonrasında bu yılın en büyük hisse alımını gerçekleştirdi. Cuma ve pazartesi günü Kutsal Cuma tatili nedeniyle yurt dışı piyasalar tatilde olacak. O yüzden yerli yatırımcının ağırlığını biraz daha göreceğiz" dedi ve ekledi:

Borsada yükselişi engelleyen 5 neden

"Endeksin 9000 puanın üzerinde durma çabası devam ederken şubat ayında görülen 9450 puan seviyesinin oldukça uzağında olduğumuzu söyleyelim. Şu anda piyasanın yükselişini engelleyen bazı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi de mevduat faizlerindeki yükselişlerdir. İkincisi ise kur korumalı mevduatta dönen paranın döviz ve altına geçmesi. Üçüncüsü ise Merkez Bankası’nın rezervlerinin gerilemesi, dördüncü olarak yabancıların hisse alımına geçse de tahvil piyasasından çıkan yabancıların borsa tarafında pozisyon almada çok aceleci davranmamasıdır. Yabancıların tahvildeki satışı 4. haftaya taşındı. Yabancı yatırımcılar 429 milyon dolarlık hisse aldı. Bu 8 Aralık haftasından bu yana en güçlü hisse alımı olarak kayıtlara geçti ve yabancının hissede 5 haftalık satış serisi sona erdi."

Seçim sonrası borsada ne olur?

Borsadaki yükselişin önündeki 5’inci önemli engel de seçimlerdir. Her ne kadar yerel seçim olsa da İstanbul, Ankara ve İzmir’de belediye başkanlarının hangi partiye geçeceğine dair belirsizlikler piyasa üzerinde baskı yaratıyor. Ben seçim sonrası borsanın biraz daha rahatlayacağını ancak burada cuma günkü kapanış sonrasında 9070 puanın üzerinde bir kapanış gerçekleşirse bir kez daha 9100-9150 puan seviyesine hareketin olabileceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerde 9050 puan seviyesi önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bosadaki hangi sektörler cazip?

Borsada sektörel anlamda en iyi performanslara baktığımızda holding ağırlıklı, BIST30 ağırlıklı hisseleri gördük. Burada bilanço beklentileri durumu belirleyici oldu. 2024 yılında savunma sanayii, teknoloji, yenilenebilir enerji sektöründe biraz daha pozitif olabileceğini düşünüyorum.
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