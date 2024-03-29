https://sputniknews.com.tr/20240329/jp-morgandan-borsa-uyarisi-ve-yukselisi-engelleyen-5-neden-secim-sonrasi-piyasada-yon-ne-olacak-1082183914.html

JP Morgan'dan borsa uyarısı ve yükselişi engelleyen 5 neden: Seçim sonrası piyasada yön ne olacak?

JP Morgan'dan borsa uyarısı ve yükselişi engelleyen 5 neden: Seçim sonrası piyasada yön ne olacak?

Sputnik Türkiye

Borsa son 1 aylık süre içerisinde kararsız seyrini koruyor. JPMorgan stratejistine göre yatırımcıların en iyi performans gösteren hisselerde kalabalıklaşması... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T10:46+0300

2024-03-29T10:46+0300

2024-03-29T10:46+0300

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JPMorgan’ın küresel hisse stratejistine göre en iyi performans gösteren hisselerde yatırımcıların kümelenmesi ani bir düzeltme riskini artırıyor.Banka stratejisti Dubravko Lakos-Bujas müşterilerine çarşamba günü yayımladığı notta yatırımcıları momentum trade hareketi durakladığında 'yanlış tarafta sıkışıp kalabilecekleri' konusunda uyardı.Lakos-Bujas yatırımcıların, portföylerinin risk yönetimi hakkında düşünmeleri gerektiğini belirtirken varlıkların çeşitlendirilmesi çağrısı yaptı.Düzeltmenin ani bir şekilde ortaya çıkabileceğini savunan Lakos-Bujas bunu “Büyük bir fon bazı pozisyonlarını azaltmaya başlar, ikinci bir fon bunu duyar ve yeniden pozisyon almaya çalışır, üçüncü fon buna hazırlıksız yakalanır. Bir sonraki aşamayı biliyorsunuz; çok daha büyük bir momentum çözülmesi yaşamaya başlarız” sözleriyle tarif etti.Lakos-Bujas’ın uyarısı S&P 500 endeksinin ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 10 getiri sağlamaya ilerlediği bir dönemde geldi.BİST'te durum ne?Şubat ayının sonlarına doğru 9 bin 450 puan ile tarihi zirveyi gören ve ardından geri çekilen BIST 100 endeksi seçim öncesi kararsız seyrini sürdürüyor. Endeks 9 bin puan seviyesi civarında yön bulmaya çalışıyor.Finansal danışmanlık kurucu ortağı Belgin Maviş, Milliyet'e verdiği röportajda, “Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde belirsizlik sürüyor. Özellikle yerli yatırımcı ve yabancı yatırımcının piyasa üzerindeki ağırlığı belirsizliğini koruyor. Şu da bir gerçek; yabancılar 5 haftalık satış sonrasında bu yılın en büyük hisse alımını gerçekleştirdi. Cuma ve pazartesi günü Kutsal Cuma tatili nedeniyle yurt dışı piyasalar tatilde olacak. O yüzden yerli yatırımcının ağırlığını biraz daha göreceğiz" dedi ve ekledi:Borsada yükselişi engelleyen 5 nedenSeçim sonrası borsada ne olur?Bosadaki hangi sektörler cazip?

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