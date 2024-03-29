https://sputniknews.com.tr/20240329/istifa-etmisti-kulupler-birliginin-ortak-bir-sekilde-ali-kocun-gorevine-devam-etmesi-karari-aldi-1082202204.html
İstifa etmişti: Kulüpler Birliği ortak bir şekilde Ali Koç'un görevine devam etmesi kararı aldı
İstifa etmişti: Kulüpler Birliği ortak bir şekilde Ali Koç'un görevine devam etmesi kararı aldı
Sputnik Türkiye
Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısında alınan ortak kararla Koç'un görevine devam etmesi kararı çıktı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T16:11+0300
2024-03-29T16:11+0300
2024-03-29T16:42+0300
spor
ali koç
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074384870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b1eb63737e273b610bce9f47bcfe67a.jpg
Kulüpler Birliği ortak toplantısında Ali Koç'un görevine devam etmesi kararı alındı. Toplantıda, Trabzonspor, Galatasaray ve Rizespor'a ulaşılamadı. Koç'un son kararı 2 Nisan'daki kongreden sonra alması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240329/super-ligin-en-centilmen-takimi-trabzonspor-secildi-1082197586.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074384870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6dd3ed720d81e6816c26b48a961218de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali koç
İstifa etmişti: Kulüpler Birliği ortak bir şekilde Ali Koç'un görevine devam etmesi kararı aldı
16:11 29.03.2024 (güncellendi: 16:42 29.03.2024)
Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısında alınan ortak kararla Koç'un görevine devam etmesi kararı çıktı.
Kulüpler Birliği ortak toplantısında Ali Koç'un görevine devam etmesi kararı alındı.
Toplantıda, Trabzonspor, Galatasaray ve Rizespor'a ulaşılamadı. Koç'un son kararı 2 Nisan'daki kongreden sonra alması bekleniyor.