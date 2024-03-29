https://sputniknews.com.tr/20240329/ibrahim-kalin-abd-temsilciler-meclisi-uyeleri-ile-bir-ara-gelecek-1082187301.html
İbrahim Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek
İbrahim Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T11:07+0300
2024-03-29T11:07+0300
2024-03-29T11:07+0300
türkiye
ibrahim kalın
abd
abd temsilciler meclisi
temsilciler meclisi
görüşme
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
gazze
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirileceği açıklandı.Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna krizi ve Filistin-İsrail çatışması ile 'IŞİD ve PKK ile mücadele' konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.
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türkiye
ukrayna
rusya
gazze
gazze şeridi
israil
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İbrahim Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirileceği açıklandı.
Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna krizi ve Filistin-İsrail çatışması ile 'IŞİD ve PKK ile mücadele' konularının ele alınması bekleniyor.
Ayrıca görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.