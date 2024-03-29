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SON DAKİKA | İbrahim Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek
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İbrahim Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek
İbrahim Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirileceği açıklandı.Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna krizi ve Filistin-İsrail çatışması ile 'IŞİD ve PKK ile mücadele' konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20240329/lavrov-rusyanin-mesru-cikarlari-garanti-edilirse-biz-de-garanti-vermeye-haziriz-1082184302.html
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ibrahim kalın, abd, abd temsilciler meclisi, temsilciler meclisi, görüşme, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, daeş, işid, recep tayyip erdoğan
ibrahim kalın, abd, abd temsilciler meclisi, temsilciler meclisi, görüşme, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, daeş, işid, recep tayyip erdoğan

İbrahim Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek

11:07 29.03.2024
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirileceği açıklandı.
Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna krizi ve Filistin-İsrail çatışması ile 'IŞİD ve PKK ile mücadele' konularının ele alınması bekleniyor.
Ayrıca görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.
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