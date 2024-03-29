https://sputniknews.com.tr/20240329/ibrahim-kalin-abd-temsilciler-meclisi-uyeleri-ile-bir-ara-gelecek-1082187301.html

İbrahim Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek

İbrahim Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T11:07+0300

2024-03-29T11:07+0300

2024-03-29T11:07+0300

türkiye

ibrahim kalın

abd

abd temsilciler meclisi

temsilciler meclisi

görüşme

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

gazze

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirileceği açıklandı.Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna krizi ve Filistin-İsrail çatışması ile 'IŞİD ve PKK ile mücadele' konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.

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türkiye

ukrayna

rusya

gazze

gazze şeridi

israil

filistin

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