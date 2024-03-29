Hipersonik Kinjal füzeleri yeniden devrede: 'Ukrayna'nın enerji ve savunma tesisleri imha edildi'

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya ordusu, Kiev'in önemli altyapı tesislerini imha etmeyi de sürdürüyor.



Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Kinjal hipersonik füzeleri de dahil hava, kara ve deniz bazlı, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlar ve İHA'larla Ukrayna ordusuna ait enerji ve hava savunma tesisleri hedef aldı.



Tüm atışların hedefe ulaştığını belirten Bakanlık, tüm tesislerin imha edildiğinin altını çizdi.



Kupyansk istikametinde 4 karşı saldırıyı bastırıp 30 düşman askerini etkisiz hale getiren Rus güçleri, Donetsk yönünde daha elverişli hatlara ulaştığı faaliyetler sırasında 300 Ukrayna askerini öldürdü.



Avdeyevka istikametinde Rus birlikler cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirirken, düşman 305'ten fazla askerini yitirdi.



Güney Donetsk istikametinde Rus güçleri, taktik konumunu iyileştirip 1 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Düşman güçleri 90 askerini kaybetti.



Herson Bölgesi'ndeki silahlı faaliyetler sırasındaysa 70 Ukrayna askeri bertaraf edildi.



Son 24 saat içinde bir S-300 hava savunma sistemine ait radar istasyonu, 175 İHA ile 21 HIMARS ve Vampire roketi de imha edildi.