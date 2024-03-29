https://sputniknews.com.tr/20240329/galatasarayin-hocasi-okan-buruktan-fenerbahceye-kritik-cagri-1082182624.html
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye kritik çağrı
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye kritik çağrı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündemdeki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada Süper Kupa'nın oynanacağı Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T08:24+0300
2024-03-29T08:24+0300
2024-03-29T08:24+0300
spor
çağrı
okan buruk
fenerbahçe
galatasaray
tff süper kupa
süper kupa
maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de bu sezon başarılı gittiğini ifade eden Buruk, "Süper Kupa öncesinde iki takımın birlikte basın toplantısına çıkması, dostluk mesajı vermemiz önemli" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240329/fenerbahcede-pfdkye-sevk-edilecek-oyuncular-belli-oluyor-1082181833.html
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çağrı, okan buruk, fenerbahçe, galatasaray, tff süper kupa, süper kupa, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
çağrı, okan buruk, fenerbahçe, galatasaray, tff süper kupa, süper kupa, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye kritik çağrı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündemdeki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada Süper Kupa'nın oynanacağı Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "İki takımın hocası ve kaptanlarının bir araya gelmesi gerek" çağrısında bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de bu sezon başarılı gittiğini ifade eden Buruk, "Süper Kupa öncesinde iki takımın birlikte basın toplantısına çıkması, dostluk mesajı vermemiz önemli" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemiz her şeyi yüksek yaşıyor. Gerginliği yükseltmememiz gerekiyor. Rekabet, birbirini kızdırmak güzel. Bu işin doğası bu. Ancak bu doğalın dışına çıkılması, kavga, kaos ve olayların artmasına neden olur. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Diğer tarafın ne yapmak istediğini veya planladığını bilemem. Sakin kalan, insanları dostluğa yönlendirmesi gereken taraf olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bu işi germeye gerek yok. Hepimiz birçok şey konuşabiliriz ama bunun bir faydası yok. Her şey daha kötüye gidiyor. Ülke futbolu için ateşin düşmesi lazım. Ortak basın toplantısını tabii ki isteriz. Öyle de olması gerekiyor. İki takımın hocası ve kaptanlarının bir araya gelmesi gerek. Ülke futbolunu geliştirmeye çalışıyorsak önce teknik adam ve futbolcuların birbirine sarılması gerekiyor."