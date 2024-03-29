https://sputniknews.com.tr/20240329/fenerbahcede-pfdkye-sevk-edilecek-oyuncular-belli-oluyor-1082181833.html

Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor

Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor

Sputnik Türkiye

PFDK sevkleri geçen gün açıklanmış fakat Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin herhangi bir oyuncuya işlem yapılmamıştı. Kamera... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T07:34+0300

2024-03-29T07:34+0300

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spor

pfdk

fenerbahçe

ceza

futbol

maç

saldırı

trabzonspor

bright osayi-samuel

ali koç

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Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli olmak üzere. Dün yapılan açıklamada herhangi bir oyuncu sevk edilmezken, incelemelerin sürdüğü öğrenilmişti. Bunlardan bazıları ise şöyle açıklanmıştı:Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareketFenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareketGalatasaray - Çirkin ve kötü tezahüratTrabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareketAli Koç - Sportmenliğe aykırı hareketDursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareketErtuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareketÜnlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'den PFDK'ye sevk edilecek oyuncular netleşti:

https://sputniknews.com.tr/20240328/ispanyadan-ilk-yanit-geldi-fenerbahce-la-ligaya-mi-katilacak-1082147524.html

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pfdk, fenerbahçe, ceza, futbol, maç, saldırı, trabzonspor, bright osayi-samuel, ali koç