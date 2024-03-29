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Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor
Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor
Sputnik Türkiye
PFDK sevkleri geçen gün açıklanmış fakat Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin herhangi bir oyuncuya işlem yapılmamıştı. Kamera... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli olmak üzere. Dün yapılan açıklamada herhangi bir oyuncu sevk edilmezken, incelemelerin sürdüğü öğrenilmişti. Bunlardan bazıları ise şöyle açıklanmıştı:Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareketFenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareketGalatasaray - Çirkin ve kötü tezahüratTrabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareketAli Koç - Sportmenliğe aykırı hareketDursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareketErtuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareketÜnlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'den PFDK'ye sevk edilecek oyuncular netleşti:
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pfdk, fenerbahçe, ceza, futbol, maç, saldırı, trabzonspor, bright osayi-samuel, ali koç
pfdk, fenerbahçe, ceza, futbol, maç, saldırı, trabzonspor, bright osayi-samuel, ali koç

Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor

07:34 29.03.2024 (güncellendi: 07:37 29.03.2024)
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW164583Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW164583
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PFDK sevkleri geçen gün açıklanmış fakat Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin herhangi bir oyuncuya işlem yapılmamıştı. Kamera kayıtlarının incelenmesinin devam ettiği öğrenilirken, Fenerbahçe'de PFDK'ye kimlerin sevk edileceği yavaş yavaş netleşti.
Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli olmak üzere. Dün yapılan açıklamada herhangi bir oyuncu sevk edilmezken, incelemelerin sürdüğü öğrenilmişti. Bunlardan bazıları ise şöyle açıklanmıştı:
Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket
Fenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareket
Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat
Trabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareket
Ali Koç - Sportmenliğe aykırı hareket
Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
Ertuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareket
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'den PFDK'ye sevk edilecek oyuncular netleşti:
Osayi Samuel
Jayden Oosterwolde
Michy Batshuayi
İrfan Can Eğribayat
Furkan Onur Akyüz
Emre Kartal
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta mücadelesinde, Getafe ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcuları Arda Güler (solda) ve Francisco Garcia (sağda) de yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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İspanya'dan ilk yanıt geldi: Fenerbahçe La Liga'ya mı katılacak?
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