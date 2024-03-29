Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor
07:34 29.03.2024 (güncellendi: 07:37 29.03.2024)
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW164583Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW164583
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PFDK sevkleri geçen gün açıklanmış fakat Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin herhangi bir oyuncuya işlem yapılmamıştı. Kamera kayıtlarının incelenmesinin devam ettiği öğrenilirken, Fenerbahçe'de PFDK'ye kimlerin sevk edileceği yavaş yavaş netleşti.
Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli olmak üzere. Dün yapılan açıklamada herhangi bir oyuncu sevk edilmezken, incelemelerin sürdüğü öğrenilmişti. Bunlardan bazıları ise şöyle açıklanmıştı:
Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket
Fenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareket
Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat
Trabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareket
Ali Koç - Sportmenliğe aykırı hareket
Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
Ertuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareket
Fenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareket
Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat
Trabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareket
Ali Koç - Sportmenliğe aykırı hareket
Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
Ertuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareket
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'den PFDK'ye sevk edilecek oyuncular netleşti:
Osayi Samuel
Jayden Oosterwolde
Michy Batshuayi
İrfan Can Eğribayat
Furkan Onur Akyüz
Emre Kartal